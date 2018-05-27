В Волгоградской области горящая свалка подпортила жителям Калача-на-Дону выходные





Уже не впервые за эту весну в Калаче-на-Дону закрытый пару лет назад полигон ТБО стал очагом возгорания. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной общественной организации «Спортивное достояние», сильное задымление и местами открытое пламя на свалке волонтеры заметили в минувшую субботу, 26 мая. Из-за порывистого ветра пламя перекинулось на степь. Местные жители в полной мере «насладились» ароматами дымящего мусора и жженой травы. Устойчивый запах гари, по словам калачевцев, ощущался по всему городу. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что сообщение о возгорании сухой растительности поступило в 14.39. В 19.00 пожар был ликвидирован.



По словам общественников, на этой свалке в текущем году уже не единожды происходили возгорания и задымления. В последний раз сильное возгорание общественники зафиксировали 17 мая. Закрытым полигон ТБО, как утверждают активисты, является таковым только по документам, поскольку на него продолжают свозить мусор.









Проблемы обращения с отходами на территории Калачевского района в декабре 2017 году обсуждались на совещании в администрации района, которое инициировала председатель Экосовета при Волгоградской облдуме Ирина Соловьева. Глава администрации района Сергей Тюрин (в настоящее время покинувший пост) тогда заявлял о том, что в 2018 году планировалось возвести в райцентре новый мусорный полигон площадью 20 гектаров. Он должен был обслуживать, помимо Калачевского, также Чернышковский, Клетский и Суровикинский районы. Однако к работам по его обустройству так и не приступили, а планируемый срок сдачи объекта отодвинули до 2020 года. Из 13 поселений района централизованный сбор и утилизация твердых отходов ведутся только в четырех. Так, в Калаче-на-Дону, где проживают около 25 тысяч человек, сбором и вывозом мусора занимается МУП "Водоканал" на двух мусоровозах. Отходы, как пояснял глава администрации района, доставляют в Светлоярский район на полигон «Комус», находящийся почти в 100 километрах. Примечательно, что пожар в эти выходные тушили и на самом полигоне «Комус». Тление отходов там происходит до сих пор.







