|Происшествия
|28.05.2018 11:27
В Волгограде мошенник из Уфы угнал арендованный VIP-внедорожник
По подозрению в хищении дорогой иномарки в Волгограде задержан безработный житель Уфы. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в полицию обратился сотрудник компании, занимающейся прокатом автомобилей. По его словам, к ним обратился мужчина 40 лет, житель Башкирии. Он на два дня арендовал “Toyota Land Cruiser 200”, якобы для поездки в командировку. Но после окончания срока аренды машину не вернул и пропал со связи. Расследованием занимались сотрудники отдела полиции № 8. Они вышли на след подозреваемого. Мужчину задержали в Уфе и доставили в Волгоград. Он признался в том, что похитил машину для продажи. Сейчас идет поиск самой иномарки. Теперь любителю прокатных авто грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество.
«Волгоградский мясокомбинат» не продается
Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео)
В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности
Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота...
Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную...
С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....
|Общество
|28.05.2018 12:10
Заплатить штраф за ненадлежащее исполнение полномочий придется начальнику отдела по опеке и попечительству администрации Красноармейского района Галине Гришановой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 19 марта этого года в отдел с заявлением об установлении опеки над 8-летней сестрой обратился житель Хабаровска. До этого времени девочка жила в Волгограде. Но мать страдала тяжелым заболеванием и не могла ухаживать за ребенком. Отец девочки с семьей не жил, больше года не было известно о его местонахождении. Молодой человек должен был вскоре вернуться в Хабаровск, и его сестра могла остаться без попечения взрослых. Поэтому он не раз обращался...
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|Экономика
|28.05.2018 12:06
Только в мае в отношении 258 жителей Волгограда и области вынесены решения об ограничении выезда за границу из-за долгов по оплате за электроэнергию. Данная мера применена судебными приставами в обеспечение исполнения судебных решений по иску ПАО «Волгоградэнергосбыт». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, суммарный долг за потребленную электроэнергию ограниченных в выезде абонентов превысил 23,8 млн. рублей. Такая мера в рамках исполнительного производства призвана покончить с парадоксальной ситуацией, когда «забывчивые» абоненты могут себе позволить дорогостоящий вояж за рубеж, но не находят средств для погашения долга за потребленную коммунальную услугу, исправно поставляемую для них энергетиками. Ограничение снимается одновременно с окончанием...
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|Расследования
|28.05.2018 11:37
К 2 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен 54-летний житель Волжского Миргабиб Бабаев, признанный виновным в организации незаконной миграции. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Бабаев в период с июля 2015 по ноябрь 2017 года организовал незаконное пребывание на территории России 12 иностранных граждан, прибывших из Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы и Турции. Установлено, что он самостоятельно вносил в паспорта иностранцев заведомо ложные сведения о выдаче им разрешений на временное проживание в РФ и регистрации по месту жительства в Волжском. Также в этот же период он организовал фиктивную регистрацию иностранцев в квартирах знакомых без фактического предоставления...
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|Общество
|28.05.2018 11:20
В эти минуты на площади Чекистов в Волгограде началось торжественное празднование 100-летия пограничной службы России. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сюда пришли мужчины разных возрастов в традиционных зеленых фуражках, а также с отличительными знаками о прохождении службы на различных заставах. Некоторые приехали на автомобилях с флагами пограничной службы. Прежде незнакомые люди обнимались друг с другом, как со старыми друзьями, делились воспоминаниями о прохождении службы. С праздником всех собравшихся на площади Чекистов поздравил начальник Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области Роман Ткаченко. После официальных выступлений здесь начался концерт с участием исполнителей авторской песни, творческих коллективов и фольклорных ансамблей. ...
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|Происшествия
|28.05.2018 10:08
Мужчина пострадал в аварии в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось в воскресенье ночью на 100 километре трассы “Волгоград Сызрань”. 49-летний водитель “Renault Duster” выехал на встречную полосу и врезался в грузовик “DAF”. В результате столкновения водитель кроссовера получил травмы и попал в больницу. По имеющимся сведениям, водительских прав у него не было.
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|Общество
|28.05.2018 09:09
Сегодня в Волгограде возложили венки и цветы к памятнику воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда в честь векового юбилея со дня образования органов госбезопасности и регионального УФСБ. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". В церемонии приняли участие руководители УФСБ по Волгоградской области и ветеранских общественных организаций. Напомним, в прошлую пятницу на территории регионального управления был открыт отреставрированный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и заложена капсула с посланием потомкам. 28 мая 1918 года исполнительный комитет Царицынского Совета постановил создать специальный орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем - губернскую чрезвычайную комиссию....
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|Происшествия
|27.05.2018 22:23
Легкомоторный самолет СП-30 упал сегодня во Фроловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось в окрестностях Дудаченского сельского поселения в 58 километрах от Фролово около 21:00. По предварительным данным, в авиакатастрофе погиб пилот. Есть сведения, что самолет занимался обработкой полей. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Информация о случившемся уточняется. Фото utprok.ru
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|Экология
|27.05.2018 20:38
ФАС России на следующей неделе рассмотрит возможность заключения соглашения с оставшимся единственным участником конкурса по выбору регионального мусорного оператора в Волгоградской области - ГК "Чистый город". Как сообщает ИА "Высота 102", информация о дате заседании обнародована сегодня на официальном сайте торгов. В случае, если по данной компании будет принято положительное решение, то в Волгоградской области федеральная реформа в сфере обращения с отходами будет проведена в срок - до 1 января 2019 года. Напомним, в Волгоградской области на конкурс, стартовавший в начале апреля, подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и...
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|Аналитика
|27.05.2018 17:50
На невыносимые условия поездок в “часы пик” в городских автобусах жалуются волгоградцы. Съемочная группа информагентства "Высота 102" решила протестировать один из самых протяженных городских маршрутов. С чем сталкиваются горожане в общественном транспорте? В каких условиях добираются на работу и обратно жители Красноармейского и Кировского районов год спустя после внедрения городской комплексной транспортной системы и почему они тоскуют по маршруткам? Смотрите в видеосюжете.
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|Расследования
|27.05.2018 16:09
В Волгограде полицейские не нашли странностей в истории с попавшим в психбольницу бездомным пенсионером
В отделе полиции №3 управления МВД России по г. Волгограду отказали в возбуждении уголовного дела по заявлению учителей, бывших коллег Анатолия Ивановича Бухарева, которые обеспокоились судьбой пожилого человека. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, подготовленный на основании проверки, проведенной участковым Д. Климачевым. Коллеги бывшего учителя Анатолия Ивановича Бухарева обратились в полицию после того, как узнали, что Анатолий Иванович Бухарев лишился своей жилплощади, после чего оказался в психиатрической больнице в Ложках Калачевского района Волгоградской области. Родственник пенсионера пояснил, как говорится в материалах проверки, что Анатолий Иванович Бухарев является ему дядей, ввиду преклонного возраста забывает, что...
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|Экология
|27.05.2018 15:09
На горящую второй день свалку «Комус» в Светлоярском районе Волгоградской области продолжают свозить отходы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» местные жители, которые прислали в редакцию вопиющие видеофакты. Между тем, полигон, принадлежащий компании «Комус», дымит уже второй день и продолжает отравлять ядовитым дымом окружающую среду. В частности, жители сел Большие и Малые Чапурники жалуются на плохое самочувствие. Однако никакой официальной реакции на происходящее ни от надзорных органов, ни от органов власти до сих пор нет – как-будто ничего не происходит. В настоящее время, как рассказали местные жители, на полигоне вялотекуще работают несколько единиц техники - пожарная машина и...
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|Происшествия
|27.05.2018 12:17
Ребенок выпал из окна дома в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, инцидент произошел накануне поздно вечером в 5-ом микрорайоне в доме №50. Мальчик 15 лет упал с четвертого этажа. С травмами он был госпитализирован в центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него закрытые переломы левого предплечья и костей таза, а также открытый перелом правой ноги. Обстоятельства случившегося уточняются.
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|Экология
|27.05.2018 11:32
В Волгоградской облдуме разработают поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части ужесточения штрафов за организацию несанкционированных свалок. Как сообщает ИА «Высота 102», рекомендация об обращении в Госдуму по данному вопросу содержится в проекте постановления регпарламента, подготовленного по итогам парламентского часа, посвященного вопросам экологии. Само заседание в расширенном формате с участием надзорных и контролирующих органов состоялось месяц назад в большом зале администрации региона. Тогда-то из уст депутатов и прозвучало, что необходимо в разы повышать суммы штрафов в отношении физических лиц, которые засоряют прибрежные зоны, Волго-Ахтубинскую пойму и прочие природные места. Перечень рекомендаций облдуме, органам исполнительной власти, районным...
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|Газетный киоск
|27.05.2018 11:16
Подписано соглашение о реализации в Волгограде инвестпроекта по производству метанола и организации химкластера
МОСКВА, /ТАСС/. Одиннадцать двусторонних документов подписаны на полях визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в РФ и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Церемония обмена документами представителями двух стран состоялась в присутствии лидеров после их переговоров в Кремле. В частности, главой МЭР Максимом Орешкиным и его японским визави были подписаны: совместное заявление об актуализации работ по конкретизации Плана сотрудничества между РФ и Японией, совместный план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики между РФ и Японией и совместный план действий по сотрудничеству в области повышения производительности. Кроме того, представители Минстроя РФ и профильного японского министерства подписали меморандум о развитии...
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|Здравоохранение
|27.05.2018 07:40
В КСП Волгоградской области считают необходимым пересмотреть один из критериев доступности и качества медицинской помощи, установленный для оценки работы территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки фонда, речь идет о критерии удовлетворенности населения качеством медпомощи. Как выяснили аудиторы, план по данному показателю постоянно перевыполняется. Так, если по плану удовлетворение от качества медпомощи должны высказать 43% опрошенных, то на деле, по данным фонда, таких оказывается гораздо больше – почти 79%, то есть перевыполнение по показателю составило 83,5%. Причем такие же примерно цифры фиксируются последние два года. Однако аудиторы КСП подвергли сомнению такие результаты...
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28 мая 11:27
В Волгограде мошенник из Уфы угнал арендованный VIP-внедорожник 5
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В Волгограде мошенник из Уфы угнал арендованный VIP-внедорожник 5
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