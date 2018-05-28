







Тем не менее, возведение здания из металлоконструкций и силикатного кирпича с привлечением тяжелой техники активно продолжается и сегодня. Как рассказали ИА «Высота 102» жители поселка Рыбачий, собственник земельного участка ничуть не смущен вниманием к его деятельности со стороны надзорных органов и уже достраивает крышу производственно-складского объекта.













Такое ощущение, говорят селяне, что владелец земли (по некоторым данным его фамилия Васильев) заручился негласной поддержкой какого-то «большого начальника». Все материалы проверок направлены в инспекцию государственного строительного надзора Волгоградской области и администрацию Среднеахтубинского муниципального района (в этот орган исполнительной власти жители поселка Рыбачий также обращались, но ответа пока так и не получили - прим.ред). ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.