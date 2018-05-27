По традиции площадь Чекистов в Волгограде стала местом встречи «зеленых фуражек»









В эти минуты на площади Чекистов в Волгограде началось торжественное празднование 100-летия пограничной службы России. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сюда пришли мужчины разных возрастов в традиционных зеленых фуражках, а также с отличительными знаками о прохождении службы на различных заставах. Некоторые приехали на автомобилях с флагами пограничной службы. Прежде незнакомые люди обнимались друг с другом, как со старыми друзьями, делились воспоминаниями о прохождении службы. С праздником всех собравшихся на площади Чекистов поздравил начальник Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области Роман Ткаченко. После официальных выступлений здесь начался концерт с участием исполнителей авторской песни, творческих коллективов и фольклорных ансамблей.

Напомним, 28 мая 2018 года был подписан декрет Совета народных комиссаров РСФСР об учреждении пограничной охраны. Пограничная служба ФСБ России охраняет самую протяженную границу в мире. Это более 61 тыс. км, свыше трети из которых приходится на сухопутную границу.

Первое упоминание о пограничной службе в русском государстве относится к 1360 году, когда митрополит всея Руси Алексий послал благословение "сторожам и станичникам", наблюдавшим за движением ордынцев. В 1512 году великий князь Василий III "утвердил землю заставами", а в 1754 году была создана пограничная таможенная охрана. Последняя крупная реорганизация дореволюционного периода произошла в 1893 году, когда император Александр III образовал Отдельный корпус пограничной стражи: она стала самостоятельным родом войск. За вековой период пограничная служба накапливала опыт организации служебной деятельности в сложных условиях, который успешно используется нынешним поколением сотрудников, охраняющих государственную границу Российской Федерации, лежит в основе боевых и чекистских традиций, бережно передающихся из поколения в поколение.



