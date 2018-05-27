Заплатить штраф за ненадлежащее исполнение полномочий придется начальнику отдела по опеке и попечительству администрации Красноармейского района Галине Гришановой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 19 марта этого года в отдел с заявлением об установлении опеки над 8-летней сестрой обратился житель Хабаровска. До этого времени девочка жила в Волгограде. Но мать страдала тяжелым заболеванием и не могла ухаживать за ребенком. Отец девочки с семьей не жил, больше года не было известно о его местонахождении. Молодой человек должен был вскоре вернуться в Хабаровск, и его сестра могла остаться без попечения взрослых. Поэтому он не раз обращался...

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