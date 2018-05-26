Волгоградские чекисты отмечают 100-летие УФСБ России

Сегодня в Волгограде возложили венки и цветы к памятнику воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда в честь векового юбилея со дня образования органов госбезопасности и регионального УФСБ. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". В церемонии приняли участие руководители УФСБ по Волгоградской области и ветеранских общественных организаций.

Напомним, в прошлую пятницу на территории регионального управления был открыт отреставрированный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и заложена капсула с посланием потомкам. 28 мая 1918 года исполнительный комитет Царицынского Совета постановил создать специальный орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем - губернскую чрезвычайную комиссию. Первым председателем Царицынской ГубЧК был назначен Альфред Карлович Борман - соратник Дзержинского, имевший большой опыт подпольной работы.