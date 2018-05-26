Под Волгоградом продолжают свозить отходы на горящий полигон «Комус»







На горящую второй день свалку «Комус» в Светлоярском районе Волгоградской области продолжают свозить отходы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» местные жители, которые прислали в редакцию вопиющие видеофакты. Между тем, полигон, принадлежащий компании «Комус», дымит уже второй день и продолжает отравлять ядовитым дымом окружающую среду. В частности, жители сел Большие и Малые Чапурники жалуются на плохое самочувствие. Однако никакой официальной реакции на происходящее ни от надзорных органов, ни от органов власти до сих пор нет – как-будто ничего не происходит и как-будто под Волгоградом не зреет очередной «Волокаламск». В настоящее время, как рассказали местные жители, на полигоне вялотекуще работают несколько единиц коммунальной техники, однако свалка дымит не меньше, чем накануне.

Напомним, причиной возгорания на данном объекте, куда привозит собранный в Волгограде мусор ООО «Управление отходами-Волгоград», может стать переполнение данного полигона, о чем неоднократно говори экологи, эксперты и простые жители. Однако контролирующие органы до сих пор закрывают глаза на происходящее в Светлоярском районе, где ситуация усугубляется и в связи с последствиями перевоза Кировской свалки на пруд жидких отходов.

Ранее, напомним, в больницу попал экоактивист Ярослав Князев, которого, по его словам, избил водитель мусоровоза, занимающегося перевозкой отходов в Светлоярский район, когда он пытался снять на видео последствия ДТП с участием грузовика с госномером ставропольского региона.



