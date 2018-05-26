МОСКВА, /ТАСС/. Одиннадцать двусторонних документов подписаны на полях визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в РФ и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Церемония обмена документами представителями двух стран состоялась в присутствии лидеров после их переговоров в Кремле.

В частности, главой МЭР Максимом Орешкиным и его японским визави были подписаны: совместное заявление об актуализации работ по конкретизации Плана сотрудничества между РФ и Японией, совместный план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики между РФ и Японией и совместный план действий по сотрудничеству в области повышения производительности.

Кроме того, представители Минстроя РФ и профильного японского министерства подписали меморандум о развитии взаимодействия в сферах строительства, ЖКХ и городской среды с целью создания "умных городов".

Также был подписан ряд контрактов, соглашений и меморандумов о сотрудничестве между различными компаниями. Среди них - специальный инвестконтракт между Минпромторгом РФ, Ульяновской областью и компанией "Исудзу соллерс". По линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) было подписано два соглашения об инвестиционном сотрудничестве - с японским холдингом "Эс-Би-Ай холдингс" в секторах финансовых технологий и биотехнологий в России, а также соглашение о сотрудничестве с японской корпорацией "Марубэни" и российской корпорацией "АЕОН" в реализации инвестпроекта по производству метанола и организации химического кластера в Волгограде.

Рамочный меморандум о взаимопонимании был заключен между "Почтой России" и "Почтой Японии", меморандум о сотрудничестве - между Агентством стратегических инициатив и Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO). Между компаниями "Р-Фарм" и "Фудзифилм" подписано соглашение "об эксклюзивном партнерстве в области высокотехнологичного медицинского оборудования на территории Российской Федерации". Компании "Трансмашхолдинг" и "Хитачи лимитед" заключили соглашение о совместном предприятии.