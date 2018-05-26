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Экология
 27.05.2018 11:32

Волгоградские депутаты намерены просить Госдуму ужесточить штрафы за несанкционированные свалки


В Волгоградской облдуме разработают поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части ужесточения штрафов за организацию несанкционированных свалок. Как сообщает ИА «Высота 102», рекомендация об обращении в Госдуму по данному вопросу содержится в проекте постановления регпарламента, подготовленного по итогам парламентского часа, посвященного вопросам экологии. Само заседание в расширенном формате с участием надзорных и контролирующих органов состоялось месяц назад в большом зале администрации региона. Тогда-то из уст депутатов и прозвучало, что необходимо в разы повышать суммы штрафов в отношении физических лиц, которые засоряют прибрежные зоны, Волго-Ахтубинскую пойму и прочие природные места. 
Перечень рекомендаций облдуме, органам исполнительной власти, районным администрациям занял в проекте постановления почти шесть листов. В целом, посыл народных избранников понятен – «усилить и углубить» работу по охране окружающей среды. Некоторые предложения носят формальный характер, другие – все-таки содержат конкретику и какие-то нестандартные подходы к улучшению ситуации в сфере. Так, парламентарии намереваются заслушать информацию местных подразделений федеральных структур о проведенных проверках «серых» теплиц и о мерах, принятых в отношении этих "полиэтиленовых городов". В ходе парламентского часа председатель думского комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимир Ефимов выражал недоумение по поводу того, что территориальные филиалы контрольно-надзорных ведомств самоустраняются от  этой серьезной проблемы. «Мы направили запросы в различные органы, из которых нам стали приходить странные ответы: «Здесь не наши полномочия», «здесь  мы не умеем и не можем», - пожаловался коллегам депутат. Сами руководители данных структур в зале присутствовали, но от комментариев воздержались. Теперь, по всей видимости, им придется выступить перед областной думой и отчитаться о проделанной работе. Проблема нелегальных теплиц, километры которых можно встретить в полях Городищенского, Иловлинского и других районов области, не решается в регионе годами. Периодически проводимые правоохранителями рейды  в так называемых целлофановых городках имеют локальный характер и к изменению ситуации не приводят. О чем также говорилось на парламентском часе.
Также депутаты намерены рекомендовать администрации региона разработать мероприятия по использованию беспилотников для контроля за целевым использованием земель и водных объектов, в том числе на предмет образования нелегальных свалок и теплиц. Для органов местного самоуправления, как полагают законодатели, следует провести обучающие семинары по вопросам реализации полномочий в сфере охраны окружающей среды. В план работы регионального координационного совета  по экологической и радиационной безопасности нардепы считают необходимым включить мероприятия, связанные с незаконными парниками по выращиванию овощей.
Комитету природных ресурсов облдума рекомендует  разработать план действий, направленных на «обеспечение благоприятной окружающей среды в Светлоярском районе» - проконтролировать процесс ликвидации пруда-накопителя синтетических жирных кислот и свалки в соседнем Кировском районе.  
Кроме того, как считают думцы, органам власти нужно активнее вести разъяснительную работу с населением по организации раздельного сбора мусора, в том числе бумаги, ртутьсодержащих ламп и отработанных батареек.

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Экс-директор благотворительного фонда из Волгограда второй раз пошел под судКомментарии7
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Волгоградский промышленник Олег Савченко стал экономическим гуру телеканала НТВКомментарии17
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мечты сбываются одна за другой
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