|Происшествия
|27.05.2018 10:23
В Волгоградской области полицейские уничтожили дурманящие “дары” природы
Очаги дикорастущей конопли уничтожены в Михайловском и Руднянском районах. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, места произрастания наркотического растения были выявлены в рамках оперативно-профилактической операции “Мак-2018”. Так, один из очагов был обнаружен в хуторе Большой и ликвидирован совместными усилиями участкового Михайловского отдела МВД, представителей местной администрации и фермером. Плантацию конопли в Руднянском районе нашел оперативник подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков.
«Волгоградский мясокомбинат» не продается
Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео)
В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности
Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота...
Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную...
С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....
|Газетный киоск
|27.05.2018 11:16
Подписано соглашение о реализации в Волгограде инвестпроекта по производству метанола и организации химкластера
МОСКВА, /ТАСС/. Одиннадцать двусторонних документов подписаны на полях визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в РФ и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Церемония обмена документами представителями двух стран состоялась в присутствии лидеров после их переговоров в Кремле. В частности, главой МЭР Максимом Орешкиным и его японским визави были подписаны: совместное заявление об актуализации работ по конкретизации Плана сотрудничества между РФ и Японией, совместный план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики между РФ и Японией и совместный план действий по сотрудничеству в области повышения производительности. Кроме того, представители Минстроя РФ и профильного японского министерства подписали меморандум о развитии...
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|Происшествия
|27.05.2018 10:56
Потерявшегося ребенка нашли в Волжском. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу в половине восьмого вечера в полицию поступило сообщение о том, что у дома №17 по улице Логинова ходит потерявшийся мальчик лет 5-6. Прибывшим на место полицейским он сказал, что его зовут Аликом, а маму - Дианой. Фамилию он не помнил. По его словам, мама посадила его на маршрутку и сказала выйти на остановке, на какой именно, он не помнит, и идти на дачу. Ребенка доставили в городскую детскую больницу Волжского. Приметы ребенка: мальчик восточной внешности, на вид 5-6 лет, рост 110 см,...
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|Происшествия
|27.05.2018 10:31
Три человека получили травмы в результате ДТП в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла в субботу вечером на пересечении улиц Домостроителей и Краснополянской. По имеющимся сведениям, 50-летний водитель “KIA Rio” не уступил дорогу автомобилю “BYD”, за рулем которого был мужчина 27 лет. В результате столкновения пострадали водитель “BYD” и двое его пассажиров. Все они были доставлены в больницу.
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|Здравоохранение
|27.05.2018 07:40
В КСП Волгоградской области считают необходимым пересмотреть один из критериев доступности и качества медицинской помощи, установленный для оценки работы территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки фонда, речь идет о критерии удовлетворенности населения качеством медпомощи. Как выяснили аудиторы, план по данному показателю постоянно перевыполняется. Так, если по плану удовлетворение от качества медпомощи должны высказать 43% опрошенных, то на деле, по данным фонда, таких оказывается гораздо больше – почти 79%, то есть перевыполнение по показателю составило 83,5%. Причем такие же примерно цифры фиксируются последние два года. Однако аудиторы КСП подвергли сомнению такие результаты...
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|Расследования
|27.05.2018 06:09
В Волгограде полицейские не нашли странностей в истории с попавшим в психбольницу бездомным пенсионером
В отделе полиции №3 управления МВД России по г. Волгограду отказали в возбуждении уголовного дела по заявлению учителей, бывших коллег Анатолия Ивановича Бухарева, которые обеспокоились судьбой пожилого человека. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, подготовленный на основании проверки, проведенной участковым Д. Климачевым. Коллеги бывшего учителя Анатолия Ивановича Бухарева обратились в полицию после того, как узнали, что Анатолий Иванович Бухарев лишился своей жилплощади, после чего оказался в психиатрической больнице в Ложках Калачевского района Волгоградской области. Родственник пенсионера пояснил, как говорится в материалах проверки, что Анатолий Иванович Бухарев является ему дядей, ввиду преклонного возраста забывает, что...
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|Спорт
|26.05.2018 21:11
“Спартак-Волгоград” выиграл у московского “Динамо” и получил шанс бороться за звание чемпионов России
Сегодня мужская ватерпольная команда “Спартак-Волгоград” обыграла дома московское “Динамо”. Как сообщил ИА “Высота 102” пресс-атташе клуба Аркадий Вариводский, волгоградская команда выиграла матч у столичной команды со счетом 7:3. Игры финальной серии чемпионата России играются до трех побед, и волгоградская команда получила шанс продолжить борьбу за чемпионский титул страны. Завтра в Волгограде состоится очередной матч, в котором сойдутся волгоградцы и москвичи. В случае победы "Спартак-Волгоград" получит шанс подтвердить звание чемпионов страны на решающем матче, который пройдет 30 мая в столице.
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|Экология
|26.05.2018 19:25
В Светлоярском районе Волгоградской области полигон компании «Комус» дымит с самого утра. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, с семи часов свалка «душит» людей ядовитым дымом. Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области, куда информагентство обратилось за комментарием, не подтвердили факт возгорания свалки. Хотя на любительском видео, которое местные жители прислали в редакцию, все очевидно. Причиной возгорания на данном объекте может быть переполнение полигона, о чем неоднократно говорили эксперты, экологи и простые жители. Но, не смотря на жалобы людей и заключения экологов, и власти, и контролирующие органы «закрывали глаза» на происходящее. С учетом еще одной экологической «бомбы» -...
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|Происшествия
|26.05.2018 17:09
Ограждение балкона обрушилось в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, ЧП случилось в доме №1 по улице 51-ой Гвардейской дивизии. Металлические конструкции упали с четвертого этажа. По имеющимся сведениям, никто не пострадал.
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|Спорт
|26.05.2018 16:37
Турнир по современному полноконтактному боевому единоборству – кудо, посвященный 100-летию со дня образования регионального УФСБ, прошел сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В соревнованиях на базе МОУ ДЮСШ №23 приняли участие около 100 юных спортсменов из разных клубов и спортшкол Волгограда и Волжского. Активное участие в организации спортивного мероприятия приняли действующие сотрудники областного управления ФСБ, многие их которых блестяще владеют боевыми искусствами, и волгоградский клуб «Боец». В качестве спонсоров выступили компании «РСА» и «Генезис». После жарких спаррингов, во время которых кипели нешуточные страсти, все участники соревнований получили мороженое местного производства. Проведение подобных соревнования под эгидой...
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|Расследования
|26.05.2018 12:55 (Обновлено: 26.05.2018 22:30)
Полиция проводит проверку по факту нападения в Волгограде на лидера регионального отделения экологической организации “Зеленый патруль” Ярослава Князева. Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. "В полицию города поступило заявление от Князева о том, что в пятницу вечером в Красноармейском районе на Сарептском путепроводе неизвестные нанесли...
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|Общество
|26.05.2018 07:56
Светлана Васильевна Василянская из Волжского два месяца не получает жизненно необходимое для нее лекарство. Как рассказала пенсионерка ИА «Высота 102», речь идет о препарате кетостирил, которое выписывается людям с почечной недостаточностью. «Если брать его на свои деньги, выходит около 15 тысяч в месяц, - рассказала Светлана Васильевна. – Это для нас с мужем-пенсионером неподъемная сумма. В конце прошлого года дочка взяла кредит, чтобы купить мне лекарство. Но зарплата у нее маленькая, денег больше нет». По словам пенсионерки, на горячей линии в комитете здравоохранения, куда она постоянно обращается со своей проблемой, ей отвечают, что пока лекарства по бесплатному рецепту нет. В...
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|Телеком
|26.05.2018 05:55
«Ростелеком» и образовательный фонд «Талант и успех» во время проведения ПМЭФ 2018 заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и руководитель фонда Елена Шмелева. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Ростелеком», стороны выразили намерение сотрудничать для дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в сфере информационных технологий. Фонд «Талант и успех» и компания «Ростелеком» помогут им осваивать информационные технологии, в том числе в рамках приоритетного направления научно-технологического развития Российской Федерации «Информационно-телекоммуникационные системы». Цель соглашения — создать условия для совместной системной работы по нескольким направлениям: выявлять одаренных детей с помощью...
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|Расследования
|26.05.2018 05:16
Штраф заплатит житель Краснослободска за нахождение в здании районного суда в состоянии алкогольного опьянения и неподчинение приставу. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, инцидент произошел в апреле этого года в здании Краснослободского районного суда. Местный житель пришел на суд в неподобающем виде. Характерный запах, невнятная речь и шаткая походка свидетельствовали о том, что мужчина явно пьян. Судебный пристав сделал посетителю замечание и попросил покинуть дворец правосудия, но тот отказался. В отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 рублей.
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|Происшествия
|25.05.2018 22:03
Погибшего студента нашли в общежитии техуниверситета на улице Рокоссовского в Центральном районе. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, тело 22-летнего молодого человека обнаружили в его комнате. Студент не пришел на занятия, дозвониться до него не смогли ни преподаватели, ни сокурсники. Тогда несколько его одногруппников пришли к нему в общежитие. Но комната была заперта изнутри. Молодые люди стали набирать номер однокурсника и услышали, как внутри звонит его телефон. Взяв у вахтера запасные ключи, они открыли комнату. Молодой человек лежал на кровати, на голове его был пакет, под который...
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|Телекурьер
|25.05.2018 21:30
25.05.2018 «Деловое утро" на НТВ. Волгоградский промышленник Олег Савченко рассказал об экономике доверия на «НТВ». Авторская рубрика экономического обозревателя, в роли которого и выступает известный бизнесмен, можно увидеть в утреннем эфире федерального телеканала. Сегодня он рассказал о том, как выполнить поставленную Владимиром Путиным задачу добиться включения России в пятерку лучших экономик мира.
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27 мая 11:16
27 мая 10:23
В Волгоградской области полицейские уничтожили дурманящие “дары” природы
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