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Спорт
 26.05.2018 21:11

“Спартак-Волгоград” выиграл у московского “Динамо” и получил шанс бороться за звание чемпионов России


Сегодня мужская ватерпольная команда “Спартак-Волгоград” обыграла дома московское “Динамо”. Как сообщил ИА “Высота 102” пресс-атташе клуба Аркадий Вариводский, волгоградская команда выиграла матч  у столичной команды со счетом 7:3. Игры финальной серии чемпионата России играются до трех побед, и волгоградская команда получила шанс продолжить борьбу  за чемпионский титул страны. Завтра в Волгограде состоится очередной матч, в котором сойдутся волгоградцы и москвичи. В случае победы  "Спартак-Волгоград" получит шанс подтвердить звание чемпионов страны на решающем матче, который пройдет 30 мая в столице. 

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Экология 26.05.2018 19:25

В Светлоярском районе Волгоградской области полигон компании «Комус» дымит с самого утра. Как сообщили ИА «Высота 102»  местные жители, с семи часов свалка  «душит»  людей ядовитым дымом. Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области, куда информагентство обратилось за комментарием, не подтвердили факт возгорания свалки. Хотя на любительском видео, которое местные жители прислали в редакцию, все очевидно.  Причиной возгорания на данном объекте может быть переполнение полигона, о чем неоднократно говорили эксперты, экологи и простые жители. Но, не смотря на жалобы людей и заключения экологов, и власти, и контролирующие органы «закрывали глаза» на происходящее. С учетом еще одной экологической «бомбы» -...
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Происшествия 26.05.2018 17:09

Ограждение балкона обрушилось в  Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, ЧП случилось в доме №1 по улице 51-ой Гвардейской дивизии. Металлические конструкции упали с четвертого этажа. По имеющимся сведениям, никто не пострадал.
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Спорт 26.05.2018 16:37 (Обновлено: 26.05.2018 19:22)

В честь 100-летия со дня образования УФСБ в Волгограде провели турнир по кудо   Турнир по современному полноконтактному боевому единоборству – кудо, посвященный 100-летию со дня образования регионального УФСБ, прошел сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В соревнованиях на базе МОУ ДЮСШ №23 приняли участие около 100 юных спортсменов из разных клубов и спортшкол Волгограда и Волжского. Активное участие в организации спортивного мероприятия приняли действующие сотрудники областного управления ФСБ, многие их которых блестяще владеют боевыми искусствами, и волгоградский клуб «Боец». В качестве спонсоров выступили компании «РСА» и «Генезис». После жарких спаррингов, во время которых кипели нешуточные страсти, все участники соревнований получили мороженое местного производства. Проведение подобных соревнования под эгидой УФСБ...
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Происшествия 26.05.2018 13:19

Один человек пострадал в аварии с участием двух грузовиков  в Иловлинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в пятницу днем на 905 километре московской трассы 54-летний водитель “Mercedes-Benz Atego” не справился с управлением своим авто. Прицеп выехал на встречную полосу, где  в него врезался “МАN ТGA”, которым управлял 45-летний мужчина. В результате столкновения водитель  “МАN” получил травмы и был госпитализирован.
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Расследования 26.05.2018 12:55 (Обновлено: 26.05.2018 22:30)

Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировали Полиция проводит проверку по факту  нападения в Волгограде на лидера регионального отделения экологической организации “Зеленый патруль” Ярослава Князева. Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.  "В полицию города поступило заявление от Князева о том, что в пятницу вечером в Красноармейском районе на Сарептском путепроводе неизвестные нанесли...
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Происшествия 26.05.2018 11:11

Квартиру с зарегистрированными в ней 15 гражданами Узбекистана нашли полицейские в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 35-летний житель поселка Самофаловка дал кров на бумаге  гастарбайтерам, работающим на сельхозугодьях Городищенского и Иловлинского районов. Жить на этих квадратных метрах наемные труженики из за рубежа,  естественно, не собирались. По словам, хозяина, "приютившего" под крышей гастарбайтеров, таким способом он хотел немного подзаработать. Правда, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы за фиктивную постановку на учет иностранцев. Нарушение закона вскрылось во время проведения профилактической операции “Нелегал”.
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Общество 26.05.2018 07:56

Светлана Васильевна Василянская из Волжского два месяца не получает жизненно необходимое для нее лекарство. Как рассказала пенсионерка ИА «Высота 102», речь идет о препарате кетостирил, которое выписывается людям с почечной недостаточностью. «Если брать его на свои деньги, выходит около 15 тысяч в месяц, - рассказала Светлана Васильевна. – Это для нас с мужем-пенсионером неподъемная сумма. В конце прошлого года дочка взяла кредит, чтобы купить мне лекарство. Но зарплата у нее маленькая, денег больше нет». По словам пенсионерки, на горячей линии в комитете здравоохранения, куда она постоянно обращается со своей проблемой, ей отвечают, что пока лекарства по бесплатному рецепту нет. В...
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Телеком 26.05.2018 05:55

«Ростелеком» подписал соглашение с фондом «Талант и успех» «Ростелеком» и образовательный фонд «Талант и успех» во время проведения ПМЭФ 2018 заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и руководитель фонда Елена Шмелева. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Ростелеком», стороны выразили намерение сотрудничать для дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в сфере информационных технологий. Фонд «Талант и успех» и компания «Ростелеком» помогут им осваивать информационные технологии, в том числе в рамках приоритетного направления научно-технологического развития Российской Федерации «Информационно-телекоммуникационные системы». Цель соглашения — создать условия для совместной системной работы по нескольким направлениям: выявлять одаренных детей с помощью...
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Общество 26.05.2018 05:52

В Волгоградской области депутаты тоскуют по СССР и хотят вернуть обязательную школьную форму Фроловская районная дума удивила региональный парламент смелым законотворческим порывом. Как сообщает ИА «Высота 102», представительный орган власти замахнулся на поправки в федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ». Местные депутаты считают, что в стране срочно нужно возвращать обязательную школьную форму. Пояснительная записка к проекту написана весьма эмоциональным и местами костноязычным языком. В действующей редакции федерального закона данная норма прописана, но не в качестве директивы. «Это не обязанность, как это было в советское время,  и регионы сами имеют возможность устанавливать единые требования к одежде учащихся с учетом местной специфики, пожеланий школ, учеников и родителей», - плавно подходят к своему...
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Расследования 26.05.2018 05:16

Штраф заплатит житель Краснослободска за нахождение в здании районного суда в состоянии алкогольного опьянения и неподчинение приставу. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, инцидент произошел в апреле этого года в здании Краснослободского районного суда. Местный житель пришел на суд в неподобающем виде. Характерный запах, невнятная речь и шаткая походка свидетельствовали о том, что мужчина явно пьян. Судебный пристав сделал посетителю замечание и попросил покинуть дворец правосудия, но тот отказался. В отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 рублей. 
Прочитана: 2103 раз
Происшествия 25.05.2018 22:03

Погибшего студента нашли в общежитии техуниверситета на улице Рокоссовского в Центральном районе. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области  Владимир Суров, тело 22-летнего молодого человека обнаружили  в его комнате. Студент не пришел на занятия, дозвониться до него не смогли ни преподаватели, ни сокурсники. Тогда несколько его одногруппников пришли к нему в общежитие. Но комната была заперта изнутри. Молодые люди стали набирать номер однокурсника и услышали, как внутри звонит его телефон. Взяв у вахтера запасные ключи, они открыли комнату. Молодой человек   лежал на кровати,  на голове его был пакет, под который...
Прочитана: 11627 раз
Телекурьер 25.05.2018 21:30

25.05.2018 «Деловое утро" на НТВ. Волгоградский промышленник Олег Савченко рассказал об экономике доверия на «НТВ». Авторская рубрика экономического обозревателя, в роли которого и выступает известный бизнесмен, можно увидеть в утреннем эфире федерального телеканала. Сегодня он рассказал о том, как выполнить  поставленную Владимиром Путиным задачу добиться включения России в пятерку лучших экономик мира.
Прочитана: 4957 раз
Происшествия 25.05.2018 21:02

В Волгограде избили экоактивиста во время съемки ДТП с участием мусоровоза (ВИДЕО) Сегодня вечером в Красноармейском районе напали на руководителя регионального отделения экологической организации “Зеленый патруль” Ярослава Князева. Как рассказал ИА “Высота 102” сам эколог, это произошло в 18:20 на Сарептском путепроводе. В 18:17 он подъехал туда и начал снимать последствия дорожного происшествия с участием грузовика, который, по его сведениям, перевозил отходы с Кировской свалки. На путепроводе машина пробила бетонное ограждение и выехала на пешеходную дорожку. Конфликт произошел, когда он начал делать видеозапись на камеру телефона. “Как только я начал съемку, ко мне подбежал водитель машины и потребовал отдать ему телефон, чтобы он удалил снятое мною видео, но я отказался....
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Аналитика 25.05.2018 20:49

Смотрите сегодня в программе: международный экономический форум в Санкт-Петербурге может принести хорошие новости для промышленности Волгоградской области. ГК «Чистый город» как образец: построенный в Волжском новый мусоросортировочный комплекс поставят в пример на заседаниях Общественной палаты России. 100 лет истории: на территории УФСБ по Волгоградской области открыли памятник главному чекисту всех времен и заложили «засекреченную» капсулу с посланием потомкам. Рейд ИА «Высота 102»: новые автобусы, массово вышедшие на волгоградские маршруты год назад, разочаровывают жителей города. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а...
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Общество 25.05.2018 17:13

В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, до конца сегодняшних суток местами по региону  ожидаются сильные дожди, ливни, грозы,  возможен град и шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с.  В ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендуют соблюдать  меры безопасности: не парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами, воздержаться от выхода на открытые водоемы, обходить шаткие строения, если непогода застала вас на открытой территории. 
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