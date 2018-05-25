Под Волгоградом на полигоне «Комус» пожар







В Светлоярском районе Волгоградской области полигон компании «Комус» дымит с самого утра. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, с семи часов свалка «душит» людей ядовитым дымом. Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области, куда информагентство обратилось за комментарием, не подтвердили факт возгорания свалки. Хотя на любительском видео, которое местные жители прислали в редакцию, все очевидно.

Причиной возгорания на данном объекте может быть переполнение полигона, о чем неоднократно говорили эксперты, экологи и простые жители. Но, не смотря на жалобы людей и заключения экологов, и власти, и контролирующие органы «закрывали глаза» на происходящее. С учетом еще одной экологической «бомбы» - процесса перевозки Кировской свалки в Светолоярский района, ситуация с экологией на этой территории только обострилась.





По некоторым данным, полигон «Комус» ставший за последние годы обычной свалкой, на которую бесконтрольным потоком движутся отходы, а горы мусора переваливаются на незащищенную почву, должен был подлежать закрытию еще несколько лет назад. Однако объем направляемых туда отходов день ото дня растет. Транспортные мусоровозы дочерней компании московской фирмы АО «Управление отходами» - ООО «Управление отходами Волгоград», продолжают загрязнять волгоградские земли, создавая для местных жителей экологические проблемы.

Экокатастрофа в Светлоярском районе близится к чрезвычайной. Ветреная погода и жара способствует распространению ядовитого дыма на близлежащие со свалкой поселки. Жители Малых и Больших Чапурников уже отмечают сегодня плохое самочувствие, головные боли.

Напомним, накануне в Волгограде произошло нападение на экологического активиста Ярослава Князева, который выступал также против дальнейшей эксплуатации полигона "Комус". На него напали водители мусоровоза со ставропольскими номерами, который перевозил отходы. Ярослав Князев получил травмы и был прооперирован. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Между тем, Ярослав Князев буквально несколько дней назад в очередной раз предупредил об опасности, которая нависла над жителями близлежащих с полигоном "Комуса" сел. Он взял образцы почвы рядом со свалкой и теперь эксперты должны проверить их на токсичность. При этом тогда Ярослав Князев выразил озабоченность в связи с тем, что полигон располагается на водоносном слое, в результате чего вода, которой пользуются местные жители, может быть отравлена.



