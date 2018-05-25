



Полиция проводит проверку по факту нападения в Волгограде на лидера регионального отделения экологической организации “Зеленый патруль” Ярослава Князева. Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"В полицию города поступило заявление от Князева о том, что в пятницу вечером в Красноармейском районе на Сарептском путепроводе неизвестные нанесли ему телесные повреждения при исполнении своей профессиональной деятельности", - сообщил собеседник информагентства.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", инцидент произошел вчера, когда руководитель реготделения “Зеленого патруля” фиксировал на видео дорожное происшествие с участием грузовика-мусоровоза, который, по предварительным данным, перевозил отходы с Кировской свалки на полигон в Светлоярский район. На путепроводе водитель грузовика, скорее всего, не справился с управлением большегруза, который пробил бетонное ограждение и выехал на пешеходную дорожку.

Увидев, что эколог Князев снимает происшествие на видео, к нему устремился водитель, требуя отдать телефон для удаления снятого видео. Когда эколог отказался, к нему подошел второй водитель с аналогичными требованиями, который стал угрожать, а затем попытался выхватить аппарат. Потерпев фиаско, нападающий, как сообщил агентству Князев, нанес удар ему головой в лицо. Последствия могли быть и более серьезными, если бы не вмешались полицейские, прибывшие на место ДТП. Со вчерашнего вечера Ярослав Князев находится в больнице № 15, куда его госпитализировали после полученных травм.

В результате нападения у эколога, как сообщили ИА "Высота 102" в медучереждении, открытый перелом носа со смещением, кроме того, он получил ссадины и ушибы тканей. Ярослава Князева, причиной нападения стала боязнь огласки факта ДТП мусоровоза с госномером ставропольского региона и, возможно, отсутствие у водителей паспорта транспортируемых отходов и сертификатов, которые, которые дают право им на работу с отходами 1-4 опасности.









