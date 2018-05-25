В Волгограде у Мамаева кургана столкнулись трамвай и легковушка

Светлана Васильевна Василянская из Волжского два месяца не получает жизненно необходимое для нее лекарство. Как рассказала пенсионерка ИА «Высота 102», речь идет о препарате кетостирил, которое выписывается людям с почечной недостаточностью. «Если брать его на свои деньги, выходит около 15 тысяч в месяц, - рассказала Светлана Васильевна. – Это для нас с мужем-пенсионером неподъемная сумма. В конце прошлого года дочка взяла кредит, чтобы купить мне лекарство. Но зарплата у нее маленькая, денег больше нет». По словам пенсионерки, на горячей линии в комитете здравоохранения, куда она постоянно обращается со своей проблемой, ей отвечают, что пока лекарства по бесплатному рецепту нет. В...

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