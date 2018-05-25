|Происшествия
|26.05.2018 10:14
В Волгограде у Мамаева кургана столкнулись трамвай и легковушка
Дорожное происшествие с участием скоростного трамвая и легкового авто произошло сегодня утром в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации города, инцидент случился около восьми утра рядом с остановкой Мамаев курган. На данный момент известно, что автомобиль “Renault” не уступил дорогу трамваю. В результате ДТП никто не пострадал, но было ненадолго прервано движение электротранспорта.
«Волгоградский мясокомбинат» не продается
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Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота...
Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную...
С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....
|Происшествия
|26.05.2018 11:11
Квартиру с зарегистрированными в ней 15 гражданами Узбекистана нашли полицейские в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 35-летний житель поселка Самофаловка дал кров на бумаге гастарбайтерам, трудящимся на сельхозугодьях Городищенского и Иловлинского районов. Жить на этих квадратных метрах труженики села, естественно, не собирались. По словам самого мужчины, таким способом он хотел немного подзаработать. Правда, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы за фиктивную постановку на учет иностранцев. Нарушение закона вскрылось во время проведения профилактической операции “Нелегал”.
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|Происшествия
|26.05.2018 10:19
Один человек пострадал в аварии с участием двух грузовиков в Иловлинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в пятницу днем на 905 километре московской трассы 54-летний водитель “Mercedes-Benz Atego” не справился с управлением своим авто. Прицеп выехал на встречную полосу, где в него врезался “МАN ТGA”, которым управлял 45-летний мужчина. В результате столкновения водитель “МАN” получил травмы и был госпитализирован.
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|Общество
|26.05.2018 07:56
Светлана Васильевна Василянская из Волжского два месяца не получает жизненно необходимое для нее лекарство. Как рассказала пенсионерка ИА «Высота 102», речь идет о препарате кетостирил, которое выписывается людям с почечной недостаточностью. «Если брать его на свои деньги, выходит около 15 тысяч в месяц, - рассказала Светлана Васильевна. – Это для нас с мужем-пенсионером неподъемная сумма. В конце прошлого года дочка взяла кредит, чтобы купить мне лекарство. Но зарплата у нее маленькая, денег больше нет». По словам пенсионерки, на горячей линии в комитете здравоохранения, куда она постоянно обращается со своей проблемой, ей отвечают, что пока лекарства по бесплатному рецепту нет. В...
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|Телеком
|26.05.2018 05:55
«Ростелеком» и образовательный фонд «Талант и успех» во время проведения ПМЭФ 2018 заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и руководитель фонда Елена Шмелева. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Ростелеком», стороны выразили намерение сотрудничать для дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в сфере информационных технологий. Фонд «Талант и успех» и компания «Ростелеком» помогут им осваивать информационные технологии, в том числе в рамках приоритетного направления научно-технологического развития Российской Федерации «Информационно-телекоммуникационные системы». Цель соглашения — создать условия для совместной системной работы по нескольким направлениям: выявлять одаренных детей с помощью...
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|Общество
|26.05.2018 05:52
Фроловская районная дума удивила региональный парламент смелым законотворческим порывом. Как сообщает ИА «Высота 102», представительный орган власти замахнулся на поправки в федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ». Местные депутаты считают, что в стране срочно нужно возвращать обязательную школьную форму. Пояснительная записка к проекту написана весьма эмоциональным и местами костноязычным языком. В действующей редакции федерального закона данная норма прописана, но не в качестве директивы. «Это не обязанность, как это было в советское время, и регионы сами имеют возможность устанавливать единые требования к одежде учащихся с учетом местной специфики, пожеланий школ, учеников и родителей», - плавно подходят к своему...
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|Расследования
|26.05.2018 05:16
Штраф заплатит житель Краснослободска за нахождение в здании районного суда в состоянии алкогольного опьянения и неподчинение приставу. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, инцидент произошел в апреле этого года в здании Краснослободского районного суда. Местный житель пришел на суд в неподобающем виде. Характерный запах, невнятная речь и шаткая походка свидетельствовали о том, что мужчина явно пьян. Судебный пристав сделал посетителю замечание и попросил покинуть дворец правосудия, но тот отказался. В отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 рублей.
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|Происшествия
|25.05.2018 22:03
Погибшего студента нашли в общежитии техуниверситета на улице Рокоссовского в Центральном районе. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, тело 22-летнего молодого человека обнаружили в его комнате. Студент не пришел на занятия, дозвониться до него не смогли ни преподаватели, ни сокурсники. Тогда несколько его одногруппников пришли к нему в общежитие. Но комната была заперта изнутри. Молодые люди стали набирать номер однокурсника и услышали, как внутри звонит его телефон. Взяв у вахтера запасные ключи, они открыли комнату. Молодой человек лежал на кровати, на голове его был пакет, под который...
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|Телекурьер
|25.05.2018 21:30
25.05.2018 «Деловое утро" на НТВ. Волгоградский промышленник Олег Савченко рассказал об экономике доверия на «НТВ». Авторская рубрика экономического обозревателя, в роли которого и выступает известный бизнесмен, можно увидеть в утреннем эфире федерального телеканала. Сегодня он рассказал о том, как выполнить поставленную Владимиром Путиным задачу добиться включения России в пятерку лучших экономик мира.
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|Происшествия
|25.05.2018 21:02
Сегодня вечером в Красноармейском районе напали на руководителя регионального отделения экологической организации “Зеленый патруль” Ярослава Князева. Как рассказал ИА “Высота 102” сам эколог, это произошло в 18:20 на Сарептском путепроводе. В 18:17 он подъехал туда и начал снимать последствия дорожного происшествия с участием грузовика, который, по его сведениям, перевозил отходы с Кировской свалки. На путепроводе машина пробила бетонное ограждение и выехала на пешеходную дорожку. Конфликт произошел, когда он начал делать видеозапись на камеру телефона. “Как только я начал съемку, ко мне подбежал водитель машины и потребовал отдать ему телефон, чтобы он удалил снятое мною видео, но я отказался....
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|Аналитика
|25.05.2018 20:49
Смотрите сегодня в программе: международный экономический форум в Санкт-Петербурге может принести хорошие новости для промышленности Волгоградской области. ГК «Чистый город» как образец: построенный в Волжском новый мусоросортировочный комплекс поставят в пример на заседаниях Общественной палаты России. 100 лет истории: на территории УФСБ по Волгоградской области открыли памятник главному чекисту всех времен и заложили «засекреченную» капсулу с посланием потомкам. Рейд ИА «Высота 102»: новые автобусы, массово вышедшие на волгоградские маршруты год назад, разочаровывают жителей города. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а...
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|Общество
|25.05.2018 17:13
В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, до конца сегодняшних суток местами по региону ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град и шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с. В ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендуют соблюдать меры безопасности: не парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами, воздержаться от выхода на открытые водоемы, обходить шаткие строения, если непогода застала вас на открытой территории.
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|Расследования
|25.05.2018 16:45
К полугоду условного заключения приговорил суд жителя Палласовки за неуплату алиментов и подкуп судебного пристава. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, несколько лет в производстве райотдела службы приставов находилось исполнительное производство по факту уклонения от уплаты алиментов. Мужчину привлекли к административной ответственности, но и после этого давать деньги на содержание ребенка он не стал. Долг превысил 230 тысяч рублей. В марте на палласовца завели уголовное дело. Чтобы прекратить его он решил сделать “подарок” начальнику районного отдела регионального УФССП - бутылку коньяка и десять тысяч рублей. При передаче...
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|Общество
|25.05.2018 16:39
Только на второй день после сообщения об аварии на водоводе приехала во двор жилого дома №48 по ул. Хорошева в Дзержинском районе Волгограда аварийная бригада. Как рассказали ИА «Высота 102» жители дома, о наступлении воды на двор и подвал из-за прорвавшейся трубы они узнали еще накануне утром. Однако рабочие приехали на место прорыва только сегодня. За это время вокруг дома образовалось целое море ценного водного ресурса, который, как известно, должны оплачивать горожане. Кроме того, вода заполонила и подвал. Как пояснили ИА «Высота 102» в ООО «Концессиях водоснабжения», течь будет ликвидирована в течение ближайших часов. Столь длительное ожидание начала работ в...
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|Экономика
|25.05.2018 16:38
Соглашение о строительстве в Волгограде самого крупного в России завода по производству метанола за $1,2 млрд в субботу в рамках Петербургского международного экономического форума подпишут губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководитель компании AEON Corporation Роман Троценко и президент японской компании Marubeni Corporation Тэруо Асада. Об этом Троценко сообщил журналистам в кулуарах форума, как передает ИА "Высота 102", со ссылкой на ТАСС. "В субботу мы подпишем соглашение о строительстве крупного завода по производству метанола в Волгоградской области на производственной площадке "Химпрома". Это будет самый крупный завод по производству метанола в России - здесь будет производиться 1,5 млн тонн метанола...
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|Общество
|25.05.2018 16:06
Житель Красноармейского района похоронил супругу 15 апреля и с тех пор не мог получить в районном отделе ЗАГС свидетельство о смерти. Как рассказал ИА "Высота 102" 86-летний Геннадий Михайлович Антюфеев, ему отказали в получении документа по причине отсутствия бланков. По справке, которую ему выдали в качестве временного свидетельства о смерти, вдовец не мог оформить пособия в органах соцзащиты, получить с банковского счета умершей супруги средства и выписать умершую супругу, чтобы не платить лишние деньги за коммунальные услуги. В отделе ЗАГС администрации Красноармейского района Волгограда подтвердили, что проблема с гербовыми бланками свидетельств о смерти действительно есть. Дефицит связан с тем, что...
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В Волгограде у Мамаева кургана столкнулись трамвай и легковушка
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