В центре Волгограда студент-химик свел счеты с жизнью

Погибшего студента нашли в общежитии техуниверситета на улице Рокоссовского в Центральном районе. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, тело 22-летнего молодого человека обнаружили в его комнате. Студент не пришел на занятия, дозвониться до него не смогли ни преподаватели, ни сокурсники. Тогда несколько его одногруппников пришли к нему в общежитие. Но комната была заперта изнутри. Молодые люди стали набирать номер однокурсника и услышали, как внутри звонит его телефон. Взяв у вахтера запасные ключи, они открыли комнату. Молодой человек лежал на кровати, на голове его был пакет, под который шел шланг, присоединенный к лежащему на полу баллону с гелием.

По данным следствия, на теле отсутствуют следы, свидетельствующие о криминальном характере смерти, и речь скорее всего, на данный момент, идет о самоубийстве. Про молодого человека известно, что он приехал в Волгоград из Ростовской области. Учился на четвертом курсе химического факультета. Знакомые характеризуют его как спокойного человека. Известно также, что гелий и шланг он приобрел сам. Газ через интернет заказывал на свое имя. Сейчас следователи выясняют, что же побудило молодого человека свести счеты с жизнью.

“Он был одним из лучших студентов на курсе, отличником в учебе. Серьезно занимался наукой - недавно вернулся с олимпиады из другого города. Шел на губернаторскую стипендию. Через две недели должен был выйти на защиту. Его знали все преподаватели. Я не сомневаюсь, что он с легкостью поступил бы в магистратуру, а после и в аспиранту. Случившаяся трагедия потрясла всех, невозможно представить, что же стало ее причиной,” - рассказывает один из его преподавателей.