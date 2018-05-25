



Сегодня вечером в Красноармейском районе напали на руководителя регионального отделения экологической организации “Зеленый патруль” Ярослава Князева. Как рассказал ИА “Высота 102” сам эколог, это произошло в 18:20 на Сарептском путепроводе. В 18:17 он подъехал туда и начал снимать последствия дорожного происшествия с участием грузовика, который, по его сведениям, перевозил отходы с Кировской свалки. На путепроводе машина пробила бетонное ограждение и выехала на пешеходную дорожку. Конфликт произошел, когда он начал делать видеозапись на камеру телефона.

“Как только я начал съемку, ко мне подбежал водитель машины и потребовал отдать ему телефон, чтобы он удалил снятое мною видео, но я отказался. Подошел второй водитель. Он тоже стал требовать мой телефон. Получив отказ, стал угрожать, что убьет меня. Угрожал разборками с некими смотрящими, а затем попытался выхватить аппарат у меня из рук. Когда ему это не удалось, то он ударил меня головой по лицу - сломал и рассек мне нос. В это время вмешались полицейские и нападение прекратилось”, - говорит Ярослав.

После полученной травмы молодой человек написал заявление в полицию и сейчас фиксирует полученные травмы в медучреждении. По его мнению, причиной нападения стала боязнь огласки факта ДТП. У места происшествия собрались несколько водителей мусоровозов. Как рассказывает Ярослав, они стали угрожать расправой, если он подаст заявление в полицию. Отметим, что Ярослав Князев активно занимается изучением и освещением самых острых экологических проблем в регионе.