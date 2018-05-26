|Аналитика
|27.05.2018 17:50
Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубки
На невыносимые условия поездок в “часы пик” в городских автобусах жалуются волгоградцы. Съемочная группа информагентства "Высота 102" решила протестировать один из самых протяженных городских маршрутов. С чем сталкиваются горожане в общественном транспорте? В каких условиях добираются на работу и обратно жители Красноармейского и Кировского районов год спустя после внедрения городской комплексной транспортной системы и почему они тоскуют по маршруткам? Смотрите в видеосюжете.
«Волгоградский мясокомбинат» не продается
Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео)
В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности
Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота...
Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную...
С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....
|Расследования
|27.05.2018 16:09
В Волгограде полицейские не нашли странностей в истории с попавшим в психбольницу бездомным пенсионером
В отделе полиции №3 управления МВД России по г. Волгограду отказали в возбуждении уголовного дела по заявлению учителей, бывших коллег Анатолия Ивановича Бухарева, которые обеспокоились судьбой пожилого человека. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, подготовленный на основании проверки, проведенной участковым Д. Климачевым. Коллеги бывшего учителя Анатолия Ивановича Бухарева обратились в полицию после того, как узнали, что Анатолий Иванович Бухарев лишился своей жилплощади, после чего оказался в психиатрической больнице в Ложках Калачевского района Волгоградской области. Родственник пенсионера пояснил, как говорится в материалах проверки, что Анатолий Иванович Бухарев является ему дядей, ввиду преклонного возраста забывает, что...
Прочитана: 3300 раз
|Экология
|27.05.2018 15:09
На горящую второй день свалку «Комус» в Светлоярском районе Волгоградской области продолжают свозить отходы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» местные жители, которые прислали в редакцию вопиющие видеофакты. Между тем, полигон, принадлежащий компании «Комус», дымит уже второй день и продолжает отравлять ядовитым дымом окружающую среду. В частности, жители сел Большие и Малые Чапурники жалуются на плохое самочувствие. Однако никакой официальной реакции на происходящее ни от надзорных органов, ни от органов власти до сих пор нет – как-будто ничего не происходит. В настоящее время, как рассказали местные жители, на полигоне вялотекуще работают несколько единиц техники - пожарная машина и...
Прочитана: 5776 раз
|Происшествия
|27.05.2018 12:17
Ребенок выпал из окна дома в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, инцидент произошел накануне поздно вечером в 5-ом микрорайоне в доме №50. Мальчик 15 лет упал с четвертого этажа. С травмами он был госпитализирован в центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него закрытые переломы левого предплечья и костей таза, а также открытый перелом правой ноги. Обстоятельства случившегося уточняются.
Прочитана: 2037 раз
|Экология
|27.05.2018 11:32
В Волгоградской облдуме разработают поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части ужесточения штрафов за организацию несанкционированных свалок. Как сообщает ИА «Высота 102», рекомендация об обращении в Госдуму по данному вопросу содержится в проекте постановления регпарламента, подготовленного по итогам парламентского часа, посвященного вопросам экологии. Само заседание в расширенном формате с участием надзорных и контролирующих органов состоялось месяц назад в большом зале администрации региона. Тогда-то из уст депутатов и прозвучало, что необходимо в разы повышать суммы штрафов в отношении физических лиц, которые засоряют прибрежные зоны, Волго-Ахтубинскую пойму и прочие природные места. Перечень рекомендаций облдуме, органам исполнительной власти, районным...
Прочитана: 700 раз
|Газетный киоск
|27.05.2018 11:16
Подписано соглашение о реализации в Волгограде инвестпроекта по производству метанола и организации химкластера
МОСКВА, /ТАСС/. Одиннадцать двусторонних документов подписаны на полях визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в РФ и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Церемония обмена документами представителями двух стран состоялась в присутствии лидеров после их переговоров в Кремле. В частности, главой МЭР Максимом Орешкиным и его японским визави были подписаны: совместное заявление об актуализации работ по конкретизации Плана сотрудничества между РФ и Японией, совместный план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики между РФ и Японией и совместный план действий по сотрудничеству в области повышения производительности. Кроме того, представители Минстроя РФ и профильного японского министерства подписали меморандум о развитии...
Прочитана: 1506 раз
|Происшествия
|27.05.2018 10:56
В Волжском Волгоградской области полиция ищет родственников дошкольника, который потерялся по дороге на дачу
Потерявшегося ребенка нашли в Волжском. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу в половине восьмого вечера в полицию поступило сообщение о том, что у дома №17 по улице Логинова ходит потерявшийся мальчик лет 5-6. Прибывшим на место полицейским он сказал, что его зовут Аликом, а маму - Дианой. Фамилию он не помнил. По его словам, мама посадила его на маршрутку и сказала выйти на остановке, на какой именно, он не помнит, и идти на дачу. Ребенка доставили в городскую детскую больницу Волжского. Приметы ребенка: мальчик восточной внешности, на вид 5-6 лет, рост 110 см,...
Прочитана: 908 раз
|Происшествия
|27.05.2018 10:31
Три человека получили травмы в результате ДТП в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла в субботу вечером на пересечении улиц Домостроителей и Краснополянской. По имеющимся сведениям, 50-летний водитель “KIA Rio” не уступил дорогу автомобилю “BYD”, за рулем которого был мужчина 27 лет. В результате столкновения пострадали водитель “BYD” и двое его пассажиров. Все они были доставлены в больницу.
Прочитана: 781 раз
|Здравоохранение
|27.05.2018 07:40
В КСП Волгоградской области считают необходимым пересмотреть один из критериев доступности и качества медицинской помощи, установленный для оценки работы территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки фонда, речь идет о критерии удовлетворенности населения качеством медпомощи. Как выяснили аудиторы, план по данному показателю постоянно перевыполняется. Так, если по плану удовлетворение от качества медпомощи должны высказать 43% опрошенных, то на деле, по данным фонда, таких оказывается гораздо больше – почти 79%, то есть перевыполнение по показателю составило 83,5%. Причем такие же примерно цифры фиксируются последние два года. Однако аудиторы КСП подвергли сомнению такие результаты...
Прочитана: 2130 раз
|Спорт
|26.05.2018 21:11
“Спартак-Волгоград” выиграл у московского “Динамо” и получил шанс бороться за звание чемпионов России
Сегодня мужская ватерпольная команда “Спартак-Волгоград” обыграла дома московское “Динамо”. Как сообщил ИА “Высота 102” пресс-атташе клуба Аркадий Вариводский, волгоградская команда выиграла матч у столичной команды со счетом 7:3. Игры финальной серии чемпионата России играются до трех побед, и волгоградская команда получила шанс продолжить борьбу за чемпионский титул страны. Завтра в Волгограде состоится очередной матч, в котором сойдутся волгоградцы и москвичи. В случае победы "Спартак-Волгоград" получит шанс подтвердить звание чемпионов страны на решающем матче, который пройдет 30 мая в столице.
Прочитана: 8447 раз
|Экология
|26.05.2018 19:25
В Светлоярском районе Волгоградской области полигон компании «Комус» дымит с самого утра. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, с семи часов свалка «душит» людей ядовитым дымом. Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области, куда информагентство обратилось за комментарием, не подтвердили факт возгорания свалки. Хотя на любительском видео, которое местные жители прислали в редакцию, все очевидно. Причиной возгорания на данном объекте может быть переполнение полигона, о чем неоднократно говорили эксперты, экологи и простые жители. Но, не смотря на жалобы людей и заключения экологов, и власти, и контролирующие органы «закрывали глаза» на происходящее. С учетом еще одной экологической «бомбы» -...
Прочитана: 8100 раз
|Происшествия
|26.05.2018 17:09
Ограждение балкона обрушилось в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, ЧП случилось в доме №1 по улице 51-ой Гвардейской дивизии. Металлические конструкции упали с четвертого этажа. По имеющимся сведениям, никто не пострадал.
Прочитана: 3662 раз
|Спорт
|26.05.2018 16:37
Турнир по современному полноконтактному боевому единоборству – кудо, посвященный 100-летию со дня образования регионального УФСБ, прошел сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В соревнованиях на базе МОУ ДЮСШ №23 приняли участие около 100 юных спортсменов из разных клубов и спортшкол Волгограда и Волжского. Активное участие в организации спортивного мероприятия приняли действующие сотрудники областного управления ФСБ, многие их которых блестяще владеют боевыми искусствами, и волгоградский клуб «Боец». В качестве спонсоров выступили компании «РСА» и «Генезис». После жарких спаррингов, во время которых кипели нешуточные страсти, все участники соревнований получили мороженое местного производства. Проведение подобных соревнования под эгидой...
Прочитана: 2860 раз
|Расследования
|26.05.2018 12:55 (Обновлено: 26.05.2018 22:30)
Полиция проводит проверку по факту нападения в Волгограде на лидера регионального отделения экологической организации “Зеленый патруль” Ярослава Князева. Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. "В полицию города поступило заявление от Князева о том, что в пятницу вечером в Красноармейском районе на Сарептском путепроводе неизвестные нанесли...
Прочитана: 12302 раз
|Общество
|26.05.2018 07:56
Светлана Васильевна Василянская из Волжского два месяца не получает жизненно необходимое для нее лекарство. Как рассказала пенсионерка ИА «Высота 102», речь идет о препарате кетостирил, которое выписывается людям с почечной недостаточностью. «Если брать его на свои деньги, выходит около 15 тысяч в месяц, - рассказала Светлана Васильевна. – Это для нас с мужем-пенсионером неподъемная сумма. В конце прошлого года дочка взяла кредит, чтобы купить мне лекарство. Но зарплата у нее маленькая, денег больше нет». По словам пенсионерки, на горячей линии в комитете здравоохранения, куда она постоянно обращается со своей проблемой, ей отвечают, что пока лекарства по бесплатному рецепту нет. В...
Прочитана: 4117 раз
|Телеком
|26.05.2018 05:55
«Ростелеком» и образовательный фонд «Талант и успех» во время проведения ПМЭФ 2018 заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и руководитель фонда Елена Шмелева. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Ростелеком», стороны выразили намерение сотрудничать для дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в сфере информационных технологий. Фонд «Талант и успех» и компания «Ростелеком» помогут им осваивать информационные технологии, в том числе в рамках приоритетного направления научно-технологического развития Российской Федерации «Информационно-телекоммуникационные системы». Цель соглашения — создать условия для совместной системной работы по нескольким направлениям: выявлять одаренных детей с помощью...
Прочитана: 3235 раз
27 мая 17:50
Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубки 19
27 мая 16:09
27 мая 11:32
27 мая 11:16
27 мая 10:56
27 мая 07:40
26 мая 21:11
26 мая 19:25
25 мая 20:49
25 мая 17:13
25 мая 14:46
25 мая 13:31
Аналитика
27 мая 17:50
Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубки 19
25 мая 20:49
22 мая 05:50
20 мая 17:27
17 мая 20:14
16 мая 20:01
15 мая 20:29
14 мая 20:05
11 мая 20:00
8 мая 20:04
7 мая 20:11
3 мая 20:16
29 апреля 19:29
26 апреля 20:00
25 апреля 20:05
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 27 Мая, Вс
Волгоград
температура 19..21 С, давление 757..759 мм рт.ст., ветер Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
27 Мая, Вс
|1 $
|61.6659 руб.
|1 €
|72.1183 руб.
|1 GBP
|82.3055 руб.
|1 CHF
|62.1194 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 18818
Просмотров: 8145
Просмотров: 7674
Просмотров: 7510
Просмотров: 6193
Просмотров: 5089
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +38 / 9-
Рекомендации: +35 / 20-
Рекомендации: +31 / 16-
Рекомендации: +29 / 12-
Рекомендации: +28 / 11-
Рекомендации: +26 / 12-
Рекомендации: +25 / 12-
Рекомендации: +25 / 4-