Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубки

Потерявшегося ребенка нашли в Волжском. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу в половине восьмого вечера в полицию поступило сообщение о том, что у дома №17 по улице Логинова ходит потерявшийся мальчик лет 5-6. Прибывшим на место полицейским он сказал, что его зовут Аликом, а маму - Дианой. Фамилию он не помнил. По его словам, мама посадила его на маршрутку и сказала выйти на остановке, на какой именно, он не помнит, и идти на дачу. Ребенка доставили в городскую детскую больницу Волжского. Приметы ребенка: мальчик восточной внешности, на вид 5-6 лет, рост 110 см,...

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