«Высота 102 ТВ»: Инвесторов из Японии завлекают потенциалом площадки волгоградского «Химпрома»











Смотрите сегодня в программе: международный экономический форум в Санкт-Петербурге может принести хорошие новости для промышленности Волгоградской области. ГК «Чистый город» как образец: построенный в Волжском новый мусоросортировочный комплекс поставят в пример на заседаниях Общественной палаты России. 100 лет истории: на территории УФСБ по Волгоградской области открыли памятник главному чекисту всех времен и заложили «засекреченную» капсулу с посланием потомкам. Рейд ИА «Высота 102»: новые автобусы, массово вышедшие на волгоградские маршруты год назад, разочаровывают жителей города.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.