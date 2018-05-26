В Волгоградской области появился шанс уложиться в сроки федеральной мусорной реформы









ФАС России на следующей неделе рассмотрит возможность заключения соглашения с оставшимся единственным участником конкурса по выбору регионального мусорного оператора в Волгоградской области - ГК "Чистый город". Как сообщает ИА "Высота 102", информация о дате заседании обнародована сегодня на официальном сайте торгов.

В случае, если по данной компании будет принято положительное решение, то в Волгоградской области федеральная реформа в сфере обращения с отходами будет проведена в срок - до 1 января 2019 года.

Напомним, в Волгоградской области на конкурс, стартовавший в начале апреля, подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). 21 мая, рассмотрев жалобу "Спецпроекта", антимонопольная служба признала неправомерным допуск ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в конкурсе. Ранее сообщалось, что юристы ГК "Чистый город" нашли в заявке компании-конкурента серьезные нарушения, которые должны были явиться основанием для отклонения от конкурса ООО "Управление отходами" еще на этапе рассмотрения. Однако конкурсная комиссия допустила к участию всех претендентов, а через несколько дней приняла уже другое решение - отклонила обе заявки и признала конкурс несостоявшимся. Произошло это за несколько часов до того, как ФАС России приостановила торги по выбору регионального оператора в Волгоградской области по жалобе ООО "Спецпроект" на действия организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Компания просила рассмотреть правомерность допуска ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в торгах, разрешить вопрос о признании единственным участником ООО "Спецпроект", подавшим заявку в соответствии со всеми требованиями конкурсной документации, и, как следствие, обязать субъект РФ заключить соглашение с компанией.



