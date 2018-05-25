В Волгограде построят самый современный в России метаноловый завод





Соглашение о строительстве в Волгограде самого крупного в России завода по производству метанола за $1,2 млрд в субботу в рамках Петербургского международного экономического форума подпишут губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководитель компании AEON Corporation Роман Троценко и президент японской компании Marubeni Corporation Тэруо Асада. Об этом Троценко сообщил журналистам в кулуарах форума, как передает ИА "Высота 102", со ссылкой на ТАСС.

"В субботу мы подпишем соглашение о строительстве крупного завода по производству метанола в Волгоградской области на производственной площадке "Химпрома". Это будет самый крупный завод по производству метанола в России - здесь будет производиться 1,5 млн тонн метанола в год. Общий объем инвестиций - $1,2 млрд, это позволит сделать старт созданию крупного химического кластера в Волгограде", - сказал Троценко.

Он уточнил, что реализация всего проекта рассчитана на восемь лет, однако метаноловый завод, который даст 650 рабочих мест, будет построен за 3,5 года. "Метанол станет только первой частью, ступенью, мы продолжим производственную цепочку до полиолефинов и пластиков. Компания Marubeni будет выступать в этом проекте не только как компания, представляющая технологию и ведущая генподряд, но и как наш партнер, которая будет забирать существенную часть продукции, произведенную в Волгограде", - отметил Троценко.

В органической химии метанол используется в качестве растворителя. Метанол используется также в газовой промышленности для борьбы с образованием гидратов (из-за низкой температуры замерзания и хорошей растворимости). В органическом синтезе метанол применяют для выпуска формальдегида, формалина, уксусной кислоты, изопрена и др. Метанол применяют как добавку к жидкому топливу для двигателей внутреннего сгорания.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", сегодня на площадке " Российского фонда прямых инвестиций" прошли переговоры губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с президентом японской компании "Marubeni Corporation" Тэруо Асада и руководителем российской компании "AEON Corporation" Романом Троценко по созданию современного, отвечающего всем стандартам мирового качества, самым высоким экологическим требованиям предприятия по производству метанола. Глава региона заметил, что Волгоградская область готова к реализации масштабного, очень нужного для региона и страны проекта. "Не сомневаюсь, что площадку "Химпрома" мы полностью задействуем, как и планировали", - подчеркнул Андрей Бочаров.







