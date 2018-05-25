В Волгограде сократили срок ареста прокурора Среднеахтубинского района

Житель Красноармейского района похоронил супругу 15 апреля и с тех пор не мог получить в районном отделе ЗАГС свидетельство о смерти. Как рассказал ИА "Высота 102" 86-летний Геннадий Михайлович Антюфеев, ему отказали в получении документа по причине отсутствия бланков. По справке, которую ему выдали в качестве временного свидетельства о смерти, вдовец не мог оформить пособия в органах соцзащиты, получить с банковского счета умершей супруги средства и выписать умершую супругу, чтобы не платить лишние деньги за коммунальные услуги. В отделе ЗАГС администрации Красноармейского района Волгограда подтвердили, что проблема с гербовыми бланками свидетельств о смерти действительно есть. Дефицит связан с тем, что...

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