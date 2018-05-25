



Фроловская районная дума удивила региональный парламент смелым законотворческим порывом. Как сообщает ИА «Высота 102», представительный орган власти замахнулся на поправки в федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ». Местные депутаты считают, что в стране срочно нужно возвращать обязательную школьную форму. Пояснительная записка к проекту написана весьма эмоциональным и местами костноязычным языком.

В действующей редакции федерального закона данная норма прописана, но не в качестве директивы. «Это не обязанность, как это было в советское время, и регионы сами имеют возможность устанавливать единые требования к одежде учащихся с учетом местной специфики, пожеланий школ, учеников и родителей», - плавно подходят к своему главному тезису в пояснительной записке фроловские депутаты.

В реальности, как отмечено в документе, цитируем, «на «Последний звонок» девочки всей нашей огромной страны шьют себе специально на один день форменное коричневое платье и белый фартук». «Значит, школа ассоциируется с той формой, которая традиционно присутствовала в нашей жизни. Школьная форма должна быть принята как Закон именно на государственном уровне», - дословно приводим фразу из пояснительной записки. Введение единой школьной формы, по убеждению депутатов-фроловчан, позволит сэкономить семейные бюджеты. Разработчики поправок в федеральный закон считают, что в настоящее время такая одежда стоит дорого ввиду ограниченных объемов ее производства, и поэтому недоступна для «людей среднего достатка». Почему фроловские депутаты озабочены материальным положением именно этой прослойки населения, из текста непонятно. Если дело будет поставлено на поток, то, как уверены депутаты райдумы, стоимость школьных платьев и костюмов станет дешевле.

Для придания своей смелой законодательной инициативе статусности депутаты Фроловской райдумы дали понять, что и президент России вместе с губернатором региона на их стороне. Так, в 2012 году, как отмечено в пояснителньой записке, Владимир Путин уже предлагал подумать над возвращением школьной формы. К слову, такие коррективы в 2013 году действительно были введены в федеральный закон об образовании, но субъектам страны позволили самостоятельно определяться с этим вопросом. Глава региона Андрей Бочаров тоже, как заявляют разработчики проекта, видит исключительно позитивный эффект от нововведения. Фроловские депутаты даже привели косвенную цитату руководителя области на этот счет. «По его словам, в результате введения школьной формы российская легкая промышленность сможет получать «заказы» на сумму порядка 36 млрд рублей ежегодно», - заключили авторы документа.

Дойдет ли законодательная новелла фроловской райдумы до нижней палаты Федерального Собрания России – еще неизвестно. Правом законодательной инициативы обладает областная дума. Поступивший пакет документов от коллег из районного центра парламентарии рассмотрят на комитетах и примут решение о целесообразности внесения проекта в Государственную думу.



