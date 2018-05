Сегодня на различных музыкальных платформах для широкого доступа опубликована официальная песня Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом этого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ФИФА, песню Live It Up, созданную диджеем и композитором Diplo специально для ЧМ-2018, исполнили американский актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Официальный клип на Live It Up выйдет 7 июня. Также Смит, Джем и Истрефи споют перед финальным матчем ЧМ, который состоится 15 июля в "Лужниках". "Это большая честь для меня – выступить на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018....

Прочитана: 1497 раз