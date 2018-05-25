|Происшествия
|25.05.2018 14:46(Обновлено: 25.05.2018 14:49)
Пассажир поезда "Нижневартовск-Адлер" попался в Волгоградской области на мошенничестве
Сувенирной банкнотой расплатился в Волгоградской области 22-летний пассажир поезда "Нижневартовск-Адлер" и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, о факте мошенничества сотрудникам патрульно-постовой службы транспортной полиции сообщила продавец буфета на ст. Котельниково. По словам женщины, неизвестный мужчина купил у нее несколько бутылок пива, расплатившись билетом "банка приколов". Продавец, приняв сувенирный билет за пятитысячную купюру, отсчитала сдачу - 3600 рублей. Позднее она поняла, что ее обманули. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, совершившее это преступление. Подозреваемого опознали свидетели, присутствовавшие в тот момент на перроне. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество". Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
«Волгоградский мясокомбинат» не продается
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Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота...
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С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....
|Общество
|25.05.2018 16:06
Житель Красноармейского района похоронил супругу 15 апреля и с тех пор не мог получить в районном отделе ЗАГС свидетельство о смерти. Как рассказал ИА "Высота 102" 86-летний Геннадий Михайлович Антюфеев, ему отказали в получении документа по причине отсутствия бланков. По справке, которую ему выдали в качестве временного свидетельства о смерти, вдовец не мог оформить пособия в органах соцзащиты, получить с банковского счета умершей супруги средства и выписать умершую супругу, чтобы не платить лишние деньги за коммунальные услуги. В отделе ЗАГС администрации Красноармейского района Волгограда подтвердили, что проблема с гербовыми бланками свидетельств о смерти действительно есть. Дефицит связан с тем, что...
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|Экология
|25.05.2018 15:09
Жителя Волгоградской области признали виновным в незаконной охоте на косулю в Ольховском районе. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, приговором суда мужчине назначен штраф в сумме 40 тысяч рублей с конфискацией орудия охоты - карабина. По материалам дела, в октябре прошлого года совместно с неустановленным лицом он охотился без соответствующего разрешения на территории охотничьего хозяйства Липовское в районе с. Гусевка. В результате двумя выстрелами из карабина они убили косулю, погрузили ее в багажник автомобиля и скрылись. Ущерб был оценен в 60 тысяч рублей. Позднее мужчина его возместил.
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|Общество
|25.05.2018 15:04
На фасаде здания музея-мастерской Петра Лукича Малкова в Волжском открыли мемориальную доску этому известному скульптору. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, на церемонии открытия присутствовал глава города Игорь Воронин, председатель «Российского Фонда Мира», председатель Общественной палаты Волгограда Юрий Староватых, дочь Петра Лукича Малкова – Ольга Малкова, жители Волжского и Волгограда. Право открыть доску было предоставлено главе города Игорю Воронину и Ольге Малковой. Игорь Николаевич отметил значимость сегодняшнего мероприятия для культурной жизни Волжского: «Петр Лукич Малков – это легенда, это история и гордость города. Это мэтр камня. Его руками созданы многие скульптурные произведения в...
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|Происшествия
|25.05.2018 14:08
Двое несовершеннолетних пострадали сегодня в результате ДТП со скутером в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, в рабочем поселке Октябрьский 9-летний водитель скутера совершил наезд на 8-летнего пешехода. Мальчика доставили в районную больницу с ушибами и переломом голени. Водителю скутера также оказали медицинскую помощь, но госпитализировать не стали.
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|Спорт
|25.05.2018 13:31
Сегодня на различных музыкальных платформах для широкого доступа опубликована официальная песня Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом этого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ФИФА, песню Live It Up, созданную диджеем и композитором Diplo специально для ЧМ-2018, исполнили американский актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Официальный клип на Live It Up выйдет 7 июня. Также Смит, Джем и Истрефи споют перед финальным матчем ЧМ, который состоится 15 июля в "Лужниках". "Это большая честь для меня – выступить на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018....
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|Экономика
|25.05.2018 13:02
В Волгограде пайщики очередного внезапно закрывшегося кооператива не знают, как вернуть свои сбережения. Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации «Кредитный правозащитник», за помощью юристов обратился вкладчик, полгода назад открывший в кооперативе «Центр кредитования и сбережений» дебетовый счет на 300 тысяч рублей. Микрофинансовая организация находится в самом центре Волгограда – на улице Мира, 11. Двери кооператива заперты, а его сотрудники покинули офис по-английски. Единый по России контактный номер телефона отключен. Еще один офис КПК находится в...
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|Расследования
|25.05.2018 12:47
Уголовное дело 30-летнего жителя Калача-на-Дону, обвиняемого в убийстве собственной дочери, направлено в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, 1 февраля прошлого года в частном доме мужчине за неуплату отключили электричество. В тот же день он решил подключиться к энергосети самостоятельно, не обладая необходимыми для этого знаниями. Через четыре месяца энергетики обнаружили нарушение. Суд привлек нарушителя к административной ответственности и повторно отключил дом. Однако упрямый мужчина вновь подключился к сети. Уже в феврале этого года в доме произошло короткое замыкание, вспыхнул пожар. В огне погибла годовалая девочка - дочь хозяина...
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|Общество
|25.05.2018 12:09
Сегодня волгоградские чекисты торжественно открыли отреставрированный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и заложили капсулу с посланием потомкам, сообщает ИА «Высота 102». Торжественная церемония, приуроченная к 100-летию образования органов госбезопасности России и регионального УФСБ, прошла на территории управления в присутствии руководства, личного состава, ветеранов и почетных сотрудников контрразведки. Памятник Феликсу Дзержинскому в свое время был установлен в Тракторозаводском районе, но затем стал практически бесхозным и находился на грани разрушения. В УФСБ приняли решение - скульптуру, представляющую художественную и историческую ценность, восстановить и оставить на хранение на территории управления. ...
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|Общество
|25.05.2018 11:22 (Обновлено: 25.05.2018 14:56)
К неутешительным выводам пришли специалисты «Центра защиты леса Волгоградской области», которые провели лесопатологическую экспертизу тополя белого на аллее, ведущей к историко-мемориальному комплексу «Родина-мать зовет!». Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, лесопатологи уже обследовали 111 деревьев из 146 с помощью высокотехнологичного оборудования - томографа Arbotom, который позволяет оценить внутристволовое состояние дерева. По предварительным данным, значительная часть тополей находятся в удручающем состоянии. Около 85% уже обследованных деревьев практически высохли изнутри, о чем свидетельствует красный цвет на томограммах исследования. Учитывая, что средний возраст тополей составляет 50 лет, то эти деревья себя изжили и требуют замены, сделали вывод специалисты. ...
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|Экономика
|25.05.2018 11:10
Развитие промышленной площадки волгоградского завода-банкрота "Химпром" сегодня представители делегации Волгоградской области на Петербургском международном экономическом форуме обсудили с потенциальными инвесторами. Как сообщил ИА "Высота 102" участник форума - заместитель главы региона Владимир Шкарин, губернатор Андрей Бочаров в рамках деловой программы ПМЭФ провел переговоры с президентом японской компании "Marubeni Corporation" Тэруо Асада и руководителем российской компании "AEON Corporation" Романом Троценко. В ходе переговорного процесса обсуждался вопрос о создании на площадке "Химпрома" нового современного химического предприятия. Объем инвестиций только на первом этапе создания этого производства ожидается на уровне 40 миллиардов рублей ( 600 млн долларов). Отметим, что "Marubeni Corporation" входит...
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|Происшествия
|25.05.2018 11:09
Сегодня около 9-30 в Волгограде на конечной остановке "36-ая школа" в Дзержинском районе произошло возгорание проводки в трамвае №12. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, возгорание было ликвидировано. Водитель – 32-летняя женщина – получила ожог 2 степени одного пальца. От госпитализации она отказалась. Во время инцидента в салоне трамвая пассажиров не было. В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что источник задымления в трамвае удалось ликвидировать путем отключения от линии электропередач. Вагон отбуксирован в трамвайное депо №2, где будут выясняться обстоятельства произошедшего. Трамваи маршрутов №2, 6, 12 в течение получаса работали в измененных границах, разворачиваясь через депо №2. В...
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|Экономика
|25.05.2018 10:32
Сегодня - второй день работы Петербургского международного экономического форума, в котором активное участие принимают представители Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", в эти минуты губернатор Андрей Бочаров, его заместители Владимир Шкарин и Валентина Гречина участвуют в деловой программе форума на площадке "Российский фонд прямых инвестиций". Интересна она тем, что помимо представителей субъектов РФ в диалоге принимают участие и крупные потенциальные инвесторы, в том числе и зарубежные. Центральным событием этого дня ПМЭФ станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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|Телеком
|25.05.2018 09:47
Соглашение о создании инфраструктуры для развития российского рынка цифровой рекламы в помещениях подписали на Петербургском международном экономическом форуме Яндекс и «Ростелеком». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный релиз «Ростелеком», цель соглашения — повысить эффективность такой рекламы, а также помочь рекламодателям быстрее находить подходящую аудиторию, анализировать результаты и учитывать их в рекламных кампаниях в интернете. Яндекс и «Ростелеком» планируют установить по всей России в местах с высокой проходимостью ЖК-панели Digital Signage. По условиям соглашения, «Ростелеком» отвечает за покупку, установку и подключение панелей к телекоммуникационной инфраструктуре, а Яндекс — за их наполнение видеорекламой и технологическое оснащение. На старте проекта...
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|Расследования
|25.05.2018 09:23
К длительным срокам заключения приговорил за взятку Тракторозаводский районный суд бывшего начальника отделения надзорной деятельности по Тракторозаводскому району регионального МЧС Вадима Кулькина и его подчиненного Дмитрия Слюсаря. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, пять лет одна из АЗС района бесплатно снабжала их бензином. В обмен сотрудники надзорной службы не проверяли заправку на соблюдение мер пожарной безопасности. За это Кулькин получил 7 лет и 3 месяца колонии строгого режима и штраф в 1,5 миллиона рублей, Слюсарь осужден к 7 годам заключения в колонии такого же типа и штрафу в 1 млн 470 тысяч рублей. Свою...
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|Газетный киоск
|25.05.2018 09:02
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Усиленные меры безопасности начали действовать в России с 25 мая по 25 июля - в преддверии и в период проведения чемпионата мира по футболу. В указе президента Владимира Путина от 9 мая 2017 года поручается ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года <...>, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении <...> чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в...
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25 мая 14:46
Пассажир поезда "Нижневартовск-Адлер" попался в Волгоградской области на мошенничестве
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Происшествия
25 мая 14:46
Пассажир поезда "Нижневартовск-Адлер" попался в Волгоградской области на мошенничестве
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