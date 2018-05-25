В Волжском чествовали «мэтра камня» Петра Малкова









На фасаде здания музея-мастерской Петра Лукича Малкова в Волжском открыли мемориальную доску этому известному скульптору. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, на церемонии открытия присутствовал глава города Игорь Воронин, председатель «Российского Фонда Мира», председатель Общественной палаты Волгограда Юрий Староватых, дочь Петра Лукича Малкова – Ольга Малкова, жители Волжского и Волгограда.

Право открыть доску было предоставлено главе города Игорю Воронину и Ольге Малковой. Игорь Николаевич отметил значимость сегодняшнего мероприятия для культурной жизни Волжского: «Петр Лукич Малков – это легенда, это история и гордость города. Это мэтр камня. Его руками созданы многие скульптурные произведения в Волжском, Волгограде и других городах страны. Важно, что дело мастера продолжается: здесь, в музее, работают его ученики. Для юных волжан и для всех желающих здесь проводятся экскурсии, творческие вечера, организуются мастер-классы. Здесь учатся созидать»!

На состоявшейся после открытия мемориальной доски пресс-конференции Ольга Малкова рассказала о творчестве отца, о том, как восстанавливалась мастерская и начал работать музей. Волжанам напомнили, что музей скульптора был создан в 2016 году на средства фонда В. Потанина.













Добавим, мемориальная доска скульптору Петру Лукичу Малкову установлена на фасаде здания по адресу: проспект Ленина, 44 (с центральной стороны улицы). Ее автор – волжский скульптор Николай Карпов. В верхней части доски расположен барельеф – автопортрет Петра Малкова, ниже указано, что в этом доме с 1968 по 2014 годы жил и работал скульптор.

Петр Лукич Малков (1924-2014 гг.) – Народный художник РСФСР, Почетный гражданин города Волжского, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, ветеран-орденоносец Великой Отечественной войны. Он оформил мемориальную стену на Доме Павлова и создал памятник морякам-североморцам в Волгограде. Малков является автором многих объектов в Волжском: это въездной знак, памятники Логинову, Пушкину, Жукову, Карбышеву, героям гражданской и Великой Отечественной войн, воинам-интернационалистам и многих других.



