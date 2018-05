Официальная песня ЧМ-2018: Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи взбодрили поклонников футбола

Сегодня на различных музыкальных платформах для широкого доступа опубликована официальная песня Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом этого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ФИФА, песню Live It Up, созданную диджеем и композитором Diplo специально для ЧМ-2018, исполнили американский актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Официальный клип на Live It Up выйдет 7 июня. Также Смит, Джем и Истрефи споют перед финальным матчем ЧМ, который состоится 15 июля в "Лужниках".

"Это большая честь для меня – выступить на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Это глобальное событие объединяет людей со всего мира, которые вместе веселятся, смеются и ощущают волшебство. В сотрудничестве с Ники, Diplo и Эрой песня собрала в себя гармонию, эклектические ноты и различные жанры. В конце концов мы хотим, чтобы весь мир танцевал", – сказал всемирно известный обладатель премии "Грэмми", актер, композитор и певец Уилл Смит. "Я никогда не писал такую песню – для всего мира, с мощной энергетикой и при участии многих мировых звезд", – добавил Diplo.

Впервые официальная песня была представлена на Чемпионате мира по футболу FIFA 1966 в Англии, когда была создана песня первого Официального Талисмана Льва Вилли. С тех пор официальная песня и официальный талисман стали неотъемлемой частью символики турнира, тем самым, предоставляя отличную возможность не только футбольным болельщикам идентифицировать с самым крупнейшим спортивным событием.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.