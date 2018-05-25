Жителя Волгоградской области наказали за пьяный визит в суд

Погибшего студента нашли в общежитии техуниверситета на улице Рокоссовского в Центральном районе. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, тело 22-летнего молодого человека обнаружили в его комнате. Студент не пришел на занятия, дозвониться до него не смогли ни преподаватели, ни сокурсники. Тогда несколько его одногруппников пришли к нему в общежитие. Но комната была заперта изнутри. Молодые люди стали набирать номер однокурсника и услышали, как внутри звонит его телефон. Взяв у вахтера запасные ключи, они открыли комнату. Молодой человек лежал на кровати, на голове его был пакет, под который...

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