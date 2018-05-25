В центре Волгограда зреет очередной финансовый «мыльный пузырь»





В Волгограде пайщики очередного внезапно закрывшегося кооператива не знают, как вернуть свои сбережения. Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации «Кредитный правозащитник», за помощью юристов обратился вкладчик, полгода назад открывший в кооперативе «Центр кредитования и сбережений» дебетовый счет на 300 тысяч рублей. Микрофинансовая организация находится в самом центре Волгограда – на улице Мира, 11. Двери кооператива заперты, а его сотрудники покинули офис по-английски.

Единый по России контактный номер телефона отключен. Еще один офис КПК находится в Волжском - тоже на улице Мира. Сайт конторы, тем не менее, по сей день работает, завлекая клиентов высокими процентными ставками по вкладам (до 13,8% годовых). И только в рубрике «Новости кооператива» можно найти сообщение от 17 мая о том, что «Центр кредитования и сбережений» еще в марте текущего года получил предписание о временном прекращении приема денежных средств и выдачи займов. Это требование исходит от саморегулируемой организации «Союзмикрофинанс», в соответствии с федеральным законодательством уполномоченной контролировать деятельность потребительских кооперативов. Ревизоров насторожило, как следует из размещенной на сайте копии их письма, «образовавшаяся просроченная задолженность перед пайщиками и нарушение срока исполнения обязательств по договорам сбереженений». Запрет на прием новых вкладов, как отмечено в обращении, продлится до завершения проверки, проводимой «Союзмикрофинанс».

У организации – широкая сеть филиалов по всей стране с головным офисом в Красноярске. В «Кредитном правозащитнике» промониторили сайты судов и только укрепились в своих тревожных подозрениях. Так, в волгоградские суды иски о взыскании денежных средств с «Центра кредитования и сбережений» направили порядка 20 человек, в Красноярске и вовсе – около 100.

Ситуация схожа с громким уголовным делом о мошенничестве в отношении сотен граждан, ставших пайщиками «Волгоградского фонда сбереженений». В сентябре 2017 года в отношении директора кооператива возбудили уголовное дело. Сумма нанесенного вкладчикам ущерба составила порядка 70 млн рублей. Все деньги, полученные в качестве вкладов, переправлялись в Москву в сумках, где складывались в ячейках, а на счетах не оставались. Установлено, что организаторы этой мошеннической схемы таким образом «выкачивали» деньги не только в Волгограде, но еще и в 21 регионе РФ. Главной приманкой для клиентов было обещание выплаты повышенных дивидендов, достигавших 16−20 процентов годовых. Люди, среди которых в основном пенсионеры, верили рекламе и охотно несли свои деньги. Данные об обманутых волгоградских дольщиках направлены в следственный департамент МВД России для приобщения к материалам уголовного дела, возбужденного по ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).