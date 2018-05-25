В Волгограде на территории УФСБ заложили капсулу с секретным посланием потомкам





















Памятник Феликсу Дзержинскому в свое время был установлен в Тракторозаводском районе, но затем стал практически бесхозным и находился на грани разрушения. В УФСБ приняли решение - скульптуру, представляющую художественную и историческую ценность, восстановить и оставить на хранение на территории управления.













Рядом с местом, где теперь стоит памятник Дзержинскому, сегодня была заложена капсула, которую завещано вскрыть через 25 лет - в 2043 году. Содержание послания будущему поколению, отпечатанного на бумаге, не разглашается. Известно лишь, что в нем процитировано известное высказывание Феликса Дзержинского про то, что «чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Он должен быть честен и справедлив».













100 лет со дня начала истории УФСБ России по Волгоградской области будет отмечаться 28 мая. В этот день в 1918 году исполнительный комитет Царицынского Совета постановил создать специальный орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем - губернскую чрезвычайную комиссию. Первым председателем Царицынской ГубЧК был назначен Альфред Карлович Борман - соратник Дзержинского, имевший большой опыт подпольной работы.

Сегодня волгоградские чекисты торжественно открыли отреставрированный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и заложили капсулу с посланием потомкам, сообщает ИА «Высота 102». Торжественная церемония, приуроченная к 100-летию образования органов госбезопасности России и регионального УФСБ, прошла на территории управления в присутствии руководства, личного состава, ветеранов и почетных сотрудников контрразведки.