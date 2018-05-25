«Ростелеком» подписал соглашение с фондом «Талант и успех»









«Ростелеком» и образовательный фонд «Талант и успех» во время проведения ПМЭФ 2018 заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и руководитель фонда Елена Шмелева.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Ростелеком», стороны выразили намерение сотрудничать для дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в сфере информационных технологий. Фонд «Талант и успех» и компания «Ростелеком» помогут им осваивать информационные технологии, в том числе в рамках приоритетного направления научно-технологического развития Российской Федерации «Информационно-телекоммуникационные системы».

Цель соглашения — создать условия для совместной системной работы по нескольким направлениям: выявлять одаренных детей с помощью олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, а также организовывать для них ознакомительные визиты в подразделения «Ростелекома» для демонстрации возможностей компании в сфере информационных технологий.

Соглашение предполагает взаимодействие «Ростелекома» и Фонда для привлечения в сферу информационных технологий студентов – получателей грантов Президента РФ и наиболее результативных выпускников Образовательного центра «Сириус» с целью их профессионального развития и будущего трудоустройства в отрасли.

Для поддержки и развития одаренных детей, а также создания возможностей для индивидуального развития каждого ребенка, стороны предполагают вместе работать над созданием и запуском образовательных программ, учебно-методических и научно-популярных материалов в области информационных технологий, в том числе для педагогов. Также «Ростелеком» и Фонд планируют помогать одаренным детям с выбором профессии в приоритетных для Российской Федерации направлениях. С этой целью компания и фонд организуют совместные научно-практические конференции, семинары, тренинги для одаренных детей.

По итогам направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей в сфере информационных технологий мероприятий, «Ростелеком» и Фонд информируют профессиональное сообщество об их результатах для привлечения большего количества школьников и студентов к работе над аналогичными проектами.