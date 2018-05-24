В Волгограде в трамвае загорелась проводка

Сегодня около 9-30 в Волгограде на конечной остановке "36-ая школа" в Дзержинском районе произошло возгорание проводки в трамвае №12. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, возгорание было ликвидировано. Водитель – 32-летняя женщина – получила ожог 2 степени одного пальца. От госпитализации она отказалась. Во время инцидента в салоне трамвая пассажиров не было.

В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что источник задымления в трамвае удалось ликвидировать путем отключения от линии электропередач. Вагон отбуксирован в трамвайное депо №2, где будут выясняться обстоятельства произошедшего. Трамваи маршрутов №2, 6, 12 в течение получаса работали в измененных границах, разворачиваясь через депо №2. В настоящее время трамвайное движение на этих маршрутах полностью восстановлено.



