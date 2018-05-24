Смотрите сегодня в программе: за городских клещей взялись основательно - обработку от опасных паразитов проводят во всех районах Волгограда, делая упор на центр. Арбитражный суд нарушений не увидел: закупка дорогих аппаратов для онкодиспансера может быть разблокирована. Вверх кармашками -2017: в регионе определились самые богатые чиновники и депутаты. День последнего звонка как сигнал начала взрослой жизни: для выпускников этого года пришло время проститься со школой. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в...

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