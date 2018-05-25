В Волгограде родственники умерших подолгу ждут свидетельств о смерти

Между тем, ранее в редакцию информагентства неоднократно обращались жители региона, которые жаловались на долгое ожидание и свидетельств о рождении. Причиной данной проблемы также являлась нехватка бланков "Госзнака".

Житель Красноармейского района похоронил супругу 15 апреля и с тех пор не мог получить в районном отделе ЗАГС свидетельство о смерти. Как рассказал ИА "Высота 102" 86-летний Геннадий Михайлович Антюфеев, ему отказали в получении документа по причине отсутствия бланков. По справке, которую ему выдали в качестве временного свидетельства о смерти, вдовец не мог оформить пособия в органах соцзащиты, получить с банковского счета умершей супруги средства и выписать умершую супругу, чтобы не платить лишние деньги за коммунальные услуги. В отделе ЗАГС администрации Красноармейского района Волгограда подтвердили, что проблема с гербовыми бланками свидетельств о смерти действительно есть. Дефицит связан с тем, что в связи с созданием федеральной системы "Единый госреестр актов гражданского состояния" повсеместно должны быть введены новые формы бланков гражданского состояния. Минюст РФ новую форму документов гражданского состояния утвердил, но АО "Гознак" бланки вовремя не изготовил. В Волгоградской области проблему дефицита стараются решать. Минюст разрешил регионам пользоваться старыми формами бланков. В отделе ЗАГС Красноармейского района сообщили, что бланки свидетельств о смерти уже начали поступать. Специалисты сейчас обзванивают жителей района, которые к ним неоднократно обращались за документами и приглашают прийти их получить. После звонка в редакцию "Высоты 102" такое приглашение получил и обратившийся вдовец. Сотрудники ЗАГС уверяют, что в последних числах мая проблема с бланками регистрации актов гражданского состояния будет полностью решена.