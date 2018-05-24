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|25.05.2018 09:02
В России начали действовать усиленные меры безопасности в связи с проведением ЧМ-2018
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Усиленные меры безопасности начали действовать в России с 25 мая по 25 июля - в преддверии и в период проведения чемпионата мира по футболу.
В указе президента Владимира Путина от 9 мая 2017 года поручается ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года <...>, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении <...> чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года.
Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Из указа следует, что все массовые акции в этих городах во время проведения мундиаля будут согласовываться с соответствующими территориальными органами МВД и органами безопасности. В регионах проведения ЧМ запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств. Под запрет попадает продажа взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, за исключением тех, что входят в состав лекарственных средств, зарегистрированных в России, а контроль за соблюдением запрета поручен Росгвардии. Также вблизи фан-зон будет ограничена продажа алкогольной продукции и прохладительных напитков в стеклянной таре.
Минтранс во исполнение этого указа уже ограничил судоходство в городах проведения чемпионата. Министерству поручено установить зоны ограничения полетов, а также запретные зоны использования воздушного транспорта над территорией, где вводятся усиленные меры безопасности при проведении ЧМ.
На территории городов, принимающих мундиаль, вводится особый порядок регистрационного учета приезжих с 25 мая.
Граждане России, приехавшие в эти города для временного проживания, обязаны в течение трех дней со дня прибытия уведомить подразделения МВД о своем присутствии, МВД же в свою очередь обязано зарегистрировать граждан в день обращения в подразделения ведомства.
Что касается иностранцев, то они обязаны обратиться в МВД в течение одного дня с момента прибытия в страну. Однако данные требования не распространяются на участников ЧМ, а также на представителей FIFA, дочерних организаций FIFA, конфедераций и национальных футбольных ассоциаций, включенных в списки FIFA.
С 1 июня по 17 июля в связи с проведением чемпионата вводится запрет на въезд автобусов на территорию Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова- на-Дону, Самары, Сочи, Санкт-Петербурга. А с 1 июня по 30 июня - на территорию Екатеринбурга, Волгограда, Саранска, Калининграда. Исключение сделают для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам, а также автобусов, оборудованных системой "Эра-Глонасс".
На территориях, где вводятся усиленные меры безопасности, в случае необходимости будут приниматься дополнительные меры по временному ограничению другого транспорта. В свою очередь Федеральное дорожное агентство должно своевременно проинформировать водителей транспортных средств о временных ограничениях движения, а также о возможных маршрутах объезда.
Особое внимание должно быть уделено антитеррористической защищенности объектов ЧМ-2018, которые, согласно президентскому указу, должны быть оборудованы средствами инженерной защиты более высокого класса и находиться под усиленной охраной. Повышенный класс защиты должен быть установлен и в местах массового пребывания людей.
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|25.05.2018 08:08
Как устраиваются в жизни родственники тех, кто занимает "теплые" места во властных структурах? И вот что удалось выяснить ИА "Высота 102". Начальником отдела перспективного развития жилищно-коммунального хозяйства в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области трудится Шефатов Андрей Владимирович 1991 года рождения, являющийся сыном руководителя аппарата Волгоградской областной думы Шефатова Владимира Владимировича. На этот факт ИА «Высота 102» указали бдительные читатели. Доход молодого начальника за 2017 год превысил 1 миллион рублей, в собственности госслужащего - легковой автомобиль Mazda CX7 и, ни много ни мало, - 250 тысяч квадратных метров земель сельхозназначения. Отец чиновника Андрея Шефатова, как известно, в свое время был главой...
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|24.05.2018 20:01
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|Общество
|24.05.2018 19:44
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|Общество
|24.05.2018 17:48
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|24.05.2018 17:00
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|Здравоохранение
|24.05.2018 16:31
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