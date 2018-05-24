



МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Усиленные меры безопасности начали действовать в России с 25 мая по 25 июля - в преддверии и в период проведения чемпионата мира по футболу.

В указе президента Владимира Путина от 9 мая 2017 года поручается ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года <...>, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении <...> чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из указа следует, что все массовые акции в этих городах во время проведения мундиаля будут согласовываться с соответствующими территориальными органами МВД и органами безопасности. В регионах проведения ЧМ запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств. Под запрет попадает продажа взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, за исключением тех, что входят в состав лекарственных средств, зарегистрированных в России, а контроль за соблюдением запрета поручен Росгвардии. Также вблизи фан-зон будет ограничена продажа алкогольной продукции и прохладительных напитков в стеклянной таре.

Минтранс во исполнение этого указа уже ограничил судоходство в городах проведения чемпионата. Министерству поручено установить зоны ограничения полетов, а также запретные зоны использования воздушного транспорта над территорией, где вводятся усиленные меры безопасности при проведении ЧМ.





На территории городов, принимающих мундиаль, вводится особый порядок регистрационного учета приезжих с 25 мая.

Граждане России, приехавшие в эти города для временного проживания, обязаны в течение трех дней со дня прибытия уведомить подразделения МВД о своем присутствии, МВД же в свою очередь обязано зарегистрировать граждан в день обращения в подразделения ведомства.

Что касается иностранцев, то они обязаны обратиться в МВД в течение одного дня с момента прибытия в страну. Однако данные требования не распространяются на участников ЧМ, а также на представителей FIFA, дочерних организаций FIFA, конфедераций и национальных футбольных ассоциаций, включенных в списки FIFA.





С 1 июня по 17 июля в связи с проведением чемпионата вводится запрет на въезд автобусов на территорию Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова- на-Дону, Самары, Сочи, Санкт-Петербурга. А с 1 июня по 30 июня - на территорию Екатеринбурга, Волгограда, Саранска, Калининграда. Исключение сделают для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам, а также автобусов, оборудованных системой "Эра-Глонасс".





На территориях, где вводятся усиленные меры безопасности, в случае необходимости будут приниматься дополнительные меры по временному ограничению другого транспорта. В свою очередь Федеральное дорожное агентство должно своевременно проинформировать водителей транспортных средств о временных ограничениях движения, а также о возможных маршрутах объезда.





Особое внимание должно быть уделено антитеррористической защищенности объектов ЧМ-2018, которые, согласно президентскому указу, должны быть оборудованы средствами инженерной защиты более высокого класса и находиться под усиленной охраной. Повышенный класс защиты должен быть установлен и в местах массового пребывания людей.