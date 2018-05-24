В Волгограде суд лишил собственника трех квадратных метров жилья









Тракторозаводский районный суд удовлетворил иск волгоградки, собственника частного дома к совладелице жилого здания о прекращении права собственности на 1/12 доли жилья Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, поводом для подачи иска послужил тот факт, что владелица незначительной доли в доме не проживает, в его обслуживании не участвует, кроме того, ее местом жительства является другой город. Помимо этого, родственники имеют неприязненные отношения, а на неоднократные предложения выкупить 1/12 доли иногородняя совладелица отвечала отказом. Суд установил, что, действительно, проживание ответчика на 3,38 кв.м., а именно столько площади принадлежит совладелице, является невозможным без нарушения прав основного собственника жилого строения. И посчитал справедливым, опираясь на заключение специалистов о рыночной стоимости 1/12 доли жилья, выплатить совладелице дома 111500 рублей в качестве компенсации за прекращение права пользования собственностью. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Интересно, что созданный прецедент может стать реальным выходом для людей, оказавшихся в невыносимой жизненной ситуации в результате продажи родственниками, как правило, находящихся в личностных конфликтах, небольших долей в квартирах и домах чужим людям. Хорошо известны случаи, когда обладатель одного или двух квадратных метров заселялся в квартиру с компанией молодчиков, которые превращали жизнь хозяев жилья в ад. Целью таких действий являлось, как правило, выживание владельцев квартиры или принуждение их продать недвижимость за копейки.



