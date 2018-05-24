Сегодня в рамках договора, заключенного МКП «Горпитомник» с приютом «Дино», состоялась первая передача волонтерам собак, отловленных с городских улиц. Две собаки, которых специалисты МКП «Горпитомник» забрали с улиц Красноармейского и Краснооктябрьского районов, были осмотрены ветеринаром, вакцинированы, и теперь зоозащитная организация сможет заняться их социализацией. Об этом рассказали ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда.Напомним, администрация Волгограда сегодня приступила к взаимодействию с волонтерами – защитниками бездомных животных. Результатами встреч стала договоренность с ответственными волонтерскими организациями о том, что после изъятия муниципалитетом с улиц бездомных животных, их первичного ветеринарного обследования и иммунизации, общественники подключаются к процессу поиска новых ответственных хозяев для кошек и собак. Также комитетом ветеринарии Волгоградской области принято решение сократить до 50% стоимость услуг на стерилизацию бездомных животных для волонтерских организаций во всех государственных ветеринарных клиниках.Кроме того, при участии волонтеров началась разработка проекта договора с зоозащитниками о содержании бродячих животных. В его рамках для волонтерских организаций администрацией Волгограда будет организована система оказания поддержки для проведения мероприятий, направленных на сокращение численности безнадзорных животных, а также строительство вольеров для их содержания.Еще одним этапом совместной работы общественных организаций и власти стало внедрение электронной базы безнадзорных животных. Сегодня собаки, находящиеся под патронажем волонтеров, стерилизуются и чипируются. Первым примером гуманного соседства стала собака Найда, получившая зеленую клипсу с номером «1». По просьбе местных жителей собака проживает в одном из дворов Дзержинского района.