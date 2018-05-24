







Сегодня председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор, находясь в Волгоградской области с рабочим визитом, посетил современный мусоросортировочный комплекс в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Крупнейшее в ЮФО мусоросортировочное производство было построено в конце прошлого года. Сейчас комплекс, мощностью 450 тысяч тонн отходов в год, готовится к запуску: завершаются пуско-наладочные работы, ведется обучение персонала, в тестовом режиме запускаются прессы для вторичного сырья. Уже в следующего году инвестор - ГК "Чистый город" - планирует дооснастить комплекс автоматическим оборудованием, позволяющим увеличить отбор полезных компонентов.

Это второй субъект, наряду с Астраханской областью, в котором Игорь Шпектор, инспектируя жилищно-коммунальную сферу, посещает объекты Группы Компаний "Чистый город". Комментируя органам власти и средствам массовой информации свои впечатления по итогам визита на объект, председатель комиссии по ЖКХ в очередной раз высоко оценил работу волгоградской Группы Компаний.

"Та скорость развития волгоградской компании, которую я наблюдаю – это пример для многих российских организаций, которые работают в сфере обращения с отходами, - подчеркнул Игорь Шпектор. – На всех собраниях на уровне Российской Федерации я буду приводить в пример опыт этой компании, как передовой в развитии отрасли".













Кроме того, член Общественной палаты РФ особенно подчеркнул, что ГК "Чистый город" одна из немногих в России, кто на практике выполняет комплексную работу по вывозу отходов из сельских и труднодоступных населенных пунктах, где это в принципе нерентабельно. В соседнем субъекте – Астраханской области, где работает волгоградская компания, такая система уже работает. В нашем регион мусоровозы в село "придут" с началом функционирования регионального оператора по обращению с отходами, конкурсные процедуры на уровне региона по выбору которого ведутся.

Игорь Шпектор обозначил и госстратегию развития отрасли, направленную на снижение полигонного захоронения. По словам председателя Совета директоров Группы Компаний "Чистый город" Полины Вергун, на всех объектах в ближайшие два года планируется дооснащение сортировочных комплексов автоматическими линиями и внедрение биокомпостирования, что позволит отправлять на захоронение не более 40% отходов.



