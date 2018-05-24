







Расширил свою коллекцию раритетных транспортных средств начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные сведения о доходах за 2017 год, в прошлом году главный полицейский региона стал счастливым обладателем редкого экземпляра - легкового автомобиля "ГАЗ 67" 1943 года выпуска.













У Александра Кравченко, напомним, есть и раритетный мотоцикл "М-72" 1941 года выпуска. А вот современных средств передвижения у начальника регионального главка МВД в собственности по-прежнему нет. Видимо, пополнение коллекции и отразилось на доходах - они снизились с 2,9 миллиона рублей в 2016 году до 2,2 миллиона в 2017-м. В списке недвижимого имущества все без изменений - два земельных участка (1781 кв.м и 998 кв.м), жилой дом (458,8 кв.м) в индивидуальной собственности и квартира в пользовании (199,2 кв.м).



