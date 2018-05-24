|Аналитика
|24.05.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде основательно взялись за городских клещей
Смотрите сегодня в программе: за городских клещей взялись основательно - обработку от опасных паразитов проводят во всех районах Волгограда, делая упор на центр. Арбитражный суд нарушений не увидел: закупка дорогих аппаратов для онкодиспансера может быть разблокирована. Вверх кармашками -2017: в регионе определились самые богатые чиновники и депутаты. День последнего звонка как сигнал начала взрослой жизни: для выпускников этого года пришло время проститься со школой.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.
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С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....
|Общество
|24.05.2018 19:44
Сегодня в рамках договора, заключенного МКП «Горпитомник» с приютом «Дино», состоялась первая передача волонтерам собак, отловленных с городских улиц. Две собаки, которых специалисты МКП «Горпитомник» забрали с улиц Красноармейского и Краснооктябрьского районов, были осмотрены ветеринаром, вакцинированы, и теперь зоозащитная организация сможет заняться их социализацией. Об этом рассказали ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда. Напомним, администрация Волгограда сегодня приступила к взаимодействию с волонтерами – защитниками бездомных животных. Результатами встреч стала договоренность с ответственными волонтерскими организациями о том, что после изъятия муниципалитетом с улиц бездомных животных, их первичного ветеринарного обследования и иммунизации, общественники подключаются к процессу поиска новых ответственных хозяев для...
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|Общество
|24.05.2018 17:48
Сегодня председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор, находясь в Волгоградской области с рабочим визитом, посетил современный мусоросортировочный комплекс в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Крупнейшее в ЮФО мусоросортировочное производство было построено в конце прошлого года. Сейчас комплекс, мощностью 450 тысяч тонн отходов в год, готовится к запуску: завершаются пуско-наладочные работы, ведется обучение персонала, в тестовом режиме запускаются прессы для вторичного сырья. Уже в следующего году инвестор - ГК "Чистый город" - планирует дооснастить комплекс автоматическим оборудованием, позволяющим увеличить отбор полезных компонентов. Это второй субъект, наряду с Астраханской областью, в...
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|Борьба с коррупцией
|24.05.2018 17:00
Расширил свою коллекцию раритетных транспортных средств начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные сведения о доходах за 2017 год, в прошлом году главный полицейский региона стал счастливым обладателем редкого экземпляра - легкового автомобиля "ГАЗ 67" 1943 года выпуска. У Александра Кравченко, напомним, есть и раритетный мотоцикл "М-72" 1941 года выпуска. А вот современных средств передвижения у начальника регионального главка МВД в собственности по-прежнему нет. Видимо, пополнение коллекции и отразилось на доходах - они снизились с 2,9 миллиона рублей в...
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|Здравоохранение
|24.05.2018 16:31
Сегодня арбитражный суд Волгоградской области признал незаконным решение УФАС об аннулировании итогов аукциона по закупке оборудования для онкодиспансера. Как сообщает ИА «Высота 102», требования ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» об отмене предписания антимонопольного органа удовлетворены. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано. Напомним, как ранее уже сообщало информагентство, в апреле текущего года состоялся электронный аукцион по приобретению в лизинг аппаратов для лучевой терапии онкологических больных на сумму 600 млн рублей. Единственным участником и, как следствие, победителем закупки явилось АО «Сбербанк лизинг». Однако УФАС провело проверку конкурсной документации и выявило...
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|Общество
|24.05.2018 15:40
Жителям Советского района Волгограда надоела ежедневная игра в «русскую рулетку» по пути на остановку
Жители Советского района Волгограда устали ежедневно лавировать между многотонными фурами по дороге на автобусную остановку «ул.35-ая Гвардейская Дивизия». Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, опасный участок дороги расположен на улице Электролесовской. Для того, чтобы попасть на остановку в сторону центра, местным жителям приходится на свой страх и риск перебегать улицу Слесарную, примыкающую к главной дороге. Это не проспект и не магистраль, но автомобильный трафик в этом месте достаточно плотный. Однако ни пешеходного перехода, ни светофора там почему-то нет. Поскольку дорога ведет на завод «Волма», то на пути у горожан регулярно возникают грузовики и фуры. Многотонники, как правило, не...
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|Общество
|24.05.2018 14:52
В сельской школе Волгоградской области последний звонок прозвучал для единственного выпускника 11 класса
Вадим Соломин - единственный одиннадцатиклассник средней школы села Липовка Ольховского района. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня так же, как и для всех выпускников, для Вадима Соломина прозвучал последний звонок. В школе в его честь подготовили праздничную программу. А, чтобы на торжественной линейке единственному герою сегодняшнего дня не было одиноко, слова напутствия и пожелания удачной сдачи экзаменов он будет принимать вместе с четырьмя девятиклассниками. В Липовской школе накануне праздника подготовили церемонию передачи символического "Ключа знаний". По сценарию, во всех школах лучшие ученики 11-ых классов вручают его своим преемникам -- старшеклассникам. Но в Липовке вынуждены были внести коррективы в...
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|Общество
|24.05.2018 14:45
В ООО «УК Ворошиловского района», наконец, сподвигнулись на уборку крыши, которая была завалена шифером и битыми кирпичами в течение более двух лет после так называемого «ремонта». Как рассказали жители дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе, приезд рабочих и техники во двор дома после публикации на сайте ИА «Высота 102» люди восприняли как сенсацию. «Все время, которое прошло после того, как якобы нам отремонтировали крышу, там оставались груды строительных материалов, а также раскрошенный кирпич от разрушенных дымоходов. Мало того, что крыша как текла, так и течет до сих пор, так еще сверху во двор постоянно падали куски...
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|Общество
|24.05.2018 14:14
Масштабная обработка парков и скверов от клещей проводится на этой неделе в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", акарицидная обработка зеленых зон от паразитов идет во всех районах Волгограда, в том числе в центре города - на набережной, в городском саду, в скверах и других местах отдыха, где много зеленой растительности. О проведении работ горожан предупреждают объявления, расклеенные повсеместно на столбах и деревьях. Некоторые места и вовсе огорожены сигнальными лентами. По телефонам, указанным в объявлениях, информагентству сообщили, что акарицидную обработку лесопарковых зон в Волгограде и в Волжском проводит...
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|Выборы
|24.05.2018 13:33
Полномочия избирательной комиссии городского округа Волгоград могут быть возложены на территориальную избирательную комиссию Дзержинского района города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102», с такой просьбой обратились депутаты Волгоградской гордумы к председателю Волгоградской областной избирательной комиссии Виктору Черячукину. Выбор территориальной избирательной комиссии Дзержинского района Волгограда для осуществления полномочий горизбиркома можно назвать необычным. Традиционно после того, как был упразднен Волгоградский горизирком, данные функции осуществляла ТИК Кировского района. Однако, как известно, с данной комиссией, когда ею руководил находящийся ныне в международном розыске Олег Серенко, был связан ряд скандалов. Напомним, журналисты ИА «Высота 102» заставали сотрудников ТИК Кировского района в ночное время за...
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|Происшествия
|24.05.2018 12:11
Ребенок пострадал сегодня при падении из окна в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ЧП случилось около 8:20 в доме №8 в Демократическом переулке. По имеющимся сведениям, пока ее мама была в туалете, девочка (возрастом 1 год и 10 месяцев) залезла на подоконник. Малышка оперлась на москитную сетку, но та не выдержала нагрузки и девочка упала с высоты второго этажа. При падении она получила сотрясение мозга и была госпитализирована.
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|Экономика
|24.05.2018 11:38
Проект по реконструкции и модернизации перерабатывающих линий на заводе в Садах Придонья вступает в завершающую стадию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, планируется, что уже в этом году компания увеличит свои перерабатывающие мощности в два раза. В конце прошлого года компания «Сады Придонья» подписала контракт с компанией Bucher Unipektin о поставке нового оборудования для переработки яблок и вишни на концентрированный соки и соки прямого отжима. В связи с этим в цехе №1 был произведен капитальный ремонт всего помещения. Цех обеспечили современными системами освещения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Причем все системы - это оптимизированные решения, с...
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|Происшествия
|24.05.2018 11:36
Двоих мужчин разыскивают волгоградские полицейские по подозрению в хищении денег из банкомата. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, банковский терминал находился в помещении одного из сетевых магазинов, расположенных на улице Советской. По данным следствия, злоумышленники вскрыли устройство еще в понедельник, но пропажу средств работники банка обнаружили лишь в среду. Об этом они и заявили в полицию. Приметы подозреваемых: - мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы черные, носит бороду. Был одет в рубашку светлого цвета, носит очки для зрения. - мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста, среднего телосложения, волосы...
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|Общество
|24.05.2018 11:34
Партию деликатесных сыров, произведенных в санкционных странах, отправили на сжигание. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, запрещенный для реализации на территории России товар был обнаружен на одной из ярмарок в Дзержинском районе Волгограда. У продавцов забрали более 14 килограмма сыра «Дорблю», более 1 килограмма сыра «Брю», около 1,5 килограмма сыра «Камамбер», произведенных в Германии, а также около полукилограмма сыра «Ольтермани» производства Финляндии. Партия деликатесса была уничтожена термическим способом - методом сжигания - на территории специализированного предприятия.
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|Общество
|24.05.2018 11:27
Уголовным делом обернулся для директора фирмы, занимающейся производством металлоконструкций и изделий из металлопрофиля, зарплатный долг перед сотрудницей. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, с февраля по апрель прошлого года подозреваемый не платил зарплату главному бухгалтеру фирмы. Долг перед сотрудницей превысил 20 тысяч рублей. При этом прокурорская проверка показала,что деньги у организации были. Женщина получила свои деньги лишь после вмешательства следственных органов. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства преступления.
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|Экономика
|24.05.2018 11:13
Продукция из Поднебесной прочно вошла в наш обиход. Китай сейчас производит абсолютно все: от пластиковой одноразовой посуды до современного машиностроительного оборудования или смартфона. Это не могло не затронуть и автомобильную отрасль. Уже более 20 лет на российском рынке представлено большое количество китайских марок. У наших автомобилистов к ним разное отношение. Что стоит за автомобилями Chery, которые уже более 10 лет присутствуют на нашем рынке, рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Автомастер», официальном дилере Chery. Chery – крупная, динамично развивающаяся автомобильная компания За период своего существования китайская компания Chery очень быстро стала одним...
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