Четверо граждан республики Узбекистан и двое граждан республики Азербайджан предстанут перед судом в Волгоградской области по делу об убийстве овощевода и изнасиловании его жены. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве, разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемые, работавшие без законных оснований на полях в Городищенском и Дубовском районах обрасти, узнали о продаже крупной партии овощей одним из собственников теплиц – гражданином КНР. Вооружившись палками, около полуночи сообщники прибыли к месту жительства овощевода в Городищенском районе. Ворвавшись в помещение, злоумышленники связали скотчем овощевода и его супругу, после чего начали обыскивать жилье. Однако денег так и не нашли. Впоследствии они избили связанного мужчину и надругались над его женой. С целью сокрытия указанных преступлений они убили главу семейства. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. За содеянное им грозит до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.



