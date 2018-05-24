



Сегодня арбитражный суд Волгоградской области признал незаконным решение УФАС об аннулировании итогов акциона по закупке оборудования для онкодиспансера. Как сообщает ИА «Высота 102», требования ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» об отмене предприсания антимонопольного органа удовлетворены. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.





Напомним, как ранее уже сообщало информагентство, в апреле текущего года состоялся электронный аукцион по приобретению в лизинг аппаратов для лучевой терапии онкологических больных на сумму 600 млн рублей. Единственным участником и, как следствие, победителем закупки явилось АО «Сбербанк лизинг». Однако УФАС провело проверку конкурсной документации и выявило в ней нарушения федерального закодательства. По мнению антимонопольщиков, формат лизинга в данном случае применять было нельзя. Заказчику было выдано предписание отменить итоги закупки.

Два новых аппарата лучевой терапии, которые фигурируют в техническом задании к аукциону, срочно требуются областному онкологическому диспансеру. Всего в области на сегодняшний день в рабочем состоянии находятся четыре таких аппарата. Между тем, по нормативам должно быть вдвое больше. Из-за нехватки техники, по официальной информации онкодиспансера, сегодня около 60 раковых больных стоят в оередях и не могут вовремя получить лечение. Срок ожидания пациентов составляет до месяца.



