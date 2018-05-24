|Общество
|24.05.2018 14:14
Из парков и скверов Волгограда массово изгоняют клещей
Масштабная обработка парков и скверов от клещей проводится на этой неделе в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", акарицидная обработка зеленых зон от паразитов идет во всех районах Волгограда, в том числе в центре города - на набережной, в городском саду, в скверах и других местах отдыха, где много зеленой растительности. О проведении работ горожан предупреждают объявления, расклеенные повсеместно на столбах и деревьях. Некоторые места и вовсе огорожены сигнальными лентами.
По телефонам, указанным в объявлениях, информагентству сообщили, что акарицидную обработку лесопарковых зон в Волгограде и в Волжском проводит ООО "Нильс-Восток" из Самары в два этапа. Первый этап работ завершится 27 мая. Затем будет проведено энтомологическое исследование территории, по результатам которого станет известно, в какие сроки и в каком масштабе будет проведена повторная обработка парков и скверов от кровососущих паразитов.
В компании "Нильс-Восток" пояснили, что травят клещей ночью. В это время суток вход на обрабатываемую территорию строго запрещен. Днем посещать парки можно, но специалисты рекомендуют пока воздержаться от выгула домашних питомцев и отдыха на траве.
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Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота...
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|Общество
|24.05.2018 15:40
Жителям Советского района Волгограда надоела ежедневная игра в «русскую рулетку» по пути на остановку
Жители Советского района Волгограда устали ежедневно лавировать между многотонными фурами по дороге на автобусную остановку «ул.35-ая Гвардейская Дивизия». Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, опасный участок дороги расположен на улице Электролесовской. Для того, чтобы попасть на остановку в сторону центра, местным жителям приходится на свой страх и риск перебегать улицу Слесарную, примыкающую к главной дороге. Это не проспект и не магистраль, но автомобильный трафик в этом месте достаточно плотный. Однако ни пешеходного перехода, ни светофора там почему-то нет. Поскольку дорога ведет на завод «Волма», то на пути у горожан регулярно возникают грузовики и фуры. Многотонники, как правило, не...
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|Общество
|24.05.2018 14:52
В сельской школе Волгоградской области последний звонок прозвучал для единственного выпускника 11 класса
Вадим Соломин - единственный одиннадцатиклассник средней школы села Липовка Ольховского района. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня так же, как и для всех выпускников, для Вадима Соломина прозвучал последний звонок. В школе в его честь подготовили праздничную программу. А, чтобы на торжественной линейке единственному герою сегодняшнего дня не было одиноко, слова напутствия и пожелания удачной сдачи экзаменов он будет принимать вместе с четырьмя девятиклассниками. В Липовской школе накануне праздника подготовили церемонию передачи символического "Ключа знаний". По сценарию, во всех школах лучшие ученики 11-ых классов вручают его своим преемникам -- старшеклассникам. Но в Липовке вынуждены были внести коррективы в...
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|Общество
|24.05.2018 14:45
В ООО «УК Ворошиловского района», наконец, сподвигнулись на уборку крыши, которая была завалена шифером и битыми кирпичами в течение более двух лет после так называемого «ремонта». Как рассказали жители дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе, приезд рабочих и техники во двор дома после публикации на сайте ИА «Высота 102» люди восприняли как сенсацию. «Все время, которое прошло после того, как якобы нам отремонтировали крышу, там оставались груды строительных материалов, а также раскрошенный кирпич от разрушенных дымоходов. Мало того, что крыша как текла, так и течет до сих пор, так еще сверху во двор постоянно падали куски...
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|Выборы
|24.05.2018 13:33
Полномочия избирательной комиссии городского округа Волгоград могут быть возложены на территориальную избирательную комиссию Дзержинского района города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102», с такой просьбой обратились депутаты Волгоградской гордумы к председателю Волгоградской областной избирательной комиссии Виктору Черячукину. Выбор территориальной избирательной комиссии Дзержинского района Волгограда для осуществления полномочий горизбиркома можно назвать необычным. Традиционно после того, как был упразднен Волгоградский горизирком, данные функции осуществляла ТИК Кировского района. Однако, как известно, с данной комиссией, когда ею руководил находящийся ныне в международном розыске Олег Серенко, был связан ряд скандалов. Напомним, журналисты ИА «Высота 102» заставали сотрудников ТИК Кировского района в ночное время за...
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|Происшествия
|24.05.2018 12:11
Ребенок пострадал сегодня при падении из окна в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ЧП случилось около 8:20 в доме №8 в Демократическом переулке. По имеющимся сведениям, пока ее мама была в туалете, девочка (возрастом 1 год и 10 месяцев) залезла на подоконник. Малышка оперлась на москитную сетку, но та не выдержала нагрузки и девочка упала с высоты второго этажа. При падении она получила сотрясение мозга и была госпитализирована.
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|Экономика
|24.05.2018 11:38
Проект по реконструкции и модернизации перерабатывающих линий на заводе в Садах Придонья вступает в завершающую стадию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, планируется, что уже в этом году компания увеличит свои перерабатывающие мощности в два раза. В конце прошлого года компания «Сады Придонья» подписала контракт с компанией Bucher Unipektin о поставке нового оборудования для переработки яблок и вишни на концентрированный соки и соки прямого отжима. В связи с этим в цехе №1 был произведен капитальный ремонт всего помещения. Цех обеспечили современными системами освещения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Причем все системы - это оптимизированные решения, с...
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|Происшествия
|24.05.2018 11:36
Двоих мужчин разыскивают волгоградские полицейские по подозрению в хищении денег из банкомата. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, банковский терминал находился в помещении одного из сетевых магазинов, расположенных на улице Советской. По данным следствия, злоумышленники вскрыли устройство еще в понедельник, но пропажу средств работники банка обнаружили лишь в среду. Об этом они и заявили в полицию. Приметы подозреваемых: - мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы черные, носит бороду. Был одет в рубашку светлого цвета, носит очки для зрения. - мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста, среднего телосложения, волосы...
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|Общество
|24.05.2018 11:34
Партию деликатесных сыров, произведенных в санкционных странах, отправили на сжигание. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, запрещенный для реализации на территории России товар был обнаружен на одной из ярмарок в Дзержинском районе Волгограда. У продавцов забрали более 14 килограмма сыра «Дорблю», более 1 килограмма сыра «Брю», около 1,5 килограмма сыра «Камамбер», произведенных в Германии, а также около полукилограмма сыра «Ольтермани» производства Финляндии. Партия деликатесса была уничтожена термическим способом - методом сжигания - на территории специализированного предприятия.
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|Общество
|24.05.2018 11:27
Уголовным делом обернулся для директора фирмы, занимающейся производством металлоконструкций и изделий из металлопрофиля, зарплатный долг перед сотрудницей. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, с февраля по апрель прошлого года подозреваемый не платил зарплату главному бухгалтеру фирмы. Долг перед сотрудницей превысил 20 тысяч рублей. При этом прокурорская проверка показала,что деньги у организации были. Женщина получила свои деньги лишь после вмешательства следственных органов. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства преступления.
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|Экономика
|24.05.2018 11:13
Продукция из Поднебесной прочно вошла в наш обиход. Китай сейчас производит абсолютно все: от пластиковой одноразовой посуды до современного машиностроительного оборудования или смартфона. Это не могло не затронуть и автомобильную отрасль. Уже более 20 лет на российском рынке представлено большое количество китайских марок. У наших автомобилистов к ним разное отношение. Что стоит за автомобилями Chery, которые уже более 10 лет присутствуют на нашем рынке, рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Автомастер», официальном дилере Chery. Chery – крупная, динамично развивающаяся автомобильная компания За период своего существования китайская компания Chery очень быстро стала одним...
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|Борьба с коррупцией
|24.05.2018 10:56
Самым богатым по доходам за 2017 год в Волгоградской области чиновником оказался заместитель главы администрации города-героя Сергей Разумный. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте мэрии. Его совокупный заработок за минувший год составил 31 млн рублей. Однако радетели за сохранность городского бюджета могут выдохнуть – на муниципальную службу Разумный заступил только в конце октября 2017 года. До этого он несколько лет занимался бизнесом, ранее - работал в столичном «Мострансавто». Разумный - майор запаса, служил ранее в военной части на острове Зеленый в Волжском, позже трудился на автобусном предприятии «Волжанин». В администрации города...
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|Борьба с коррупцией
|24.05.2018 10:28
С 10,6 млн рублей до 1,5 млн рублей упали доходы главы администрации Волгограда. Об этом сообщает ИА «Выста 102» со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте мэрии. Супруга Виталия Лихачева, напротив, показала внушительную прибавку в своих доходах с 16,9 млн до 21,8 млн рублей. Рост доходов жены сити-менеджера обусловлен, в том числе, продажей объектов собственности. В имущественном комплексе четы Лихачевых за прошлый год произошли заметные перемены. Так, из пяти объектов недвижимости осталось только три – садовый участок (24 сотки), дачный дом (234 кв.м) и квартира в общедолевой собственности (83 кв.м). Еще один земельный участок, одним из совладельцев которых...
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|Борьба с коррупцией
|24.05.2018 09:57
Довольно скромный заработок в 2017 году на фоне местных чиновников, депутатов показал руководитель УФАС по Волгоградской области Роман Лучников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах, в минувшем году он получил 1,1 млн рублей - практически столько же, как и годом ранее. Областные парламентарии, замещающие госдолжности в региональном заксобрании, для сравнения, получают не менее 2,5 млн рублей. Лучников является собственником однушки площадью 26 квадратных метров и одним из трех совладельцев квартиры в 64 квадрата. В его пользовании при этом находится квартира площадью 135 квадратных метров. Супруги и несовершеннолетних детей, судя по декларации, у главного...
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|Расследования
|24.05.2018 09:39
Полицейские выявили факт незаконного оборота немаркированной продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники Управления МВД России по г. Волжскому совместно с коллегами из регионального УФСБ обнаружили в одном из магазинов партию одежды, которая реализовывалась без каких-либо документов, подтверждающих ее качество. На этикетках не были указаны ни страна изготовителя товаров, ни состав тканей. В общей сложности из магазина изъяты свыше 2 тысяч наименований одежды на общую сумму почти 3,5 миллиона рублей. В отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя следователями Управления МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного...
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|Экономика
|24.05.2018 08:52
Петербургский международный экономический форум, который открывается сегодня в северной столице России, станет одним из самых масштабных за всю историю его проведения. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В его работе примут участие 15 тысяч человек, в прошлом году было 14 тысяч. На форуме представлено около 1,5 тысячи российских и иностранных компаний. Всего из 72 государств. Гостями форума стали главы государств и политики — президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, главы государств из Молдавии, Республики Сербской, Южной Осетии, ЦАР, премьер-министр Сомали и вице-премьеры Армении, Белоруссии, Ливии, Вьетнама, Люксембурга, Казахстана, Узбекистана,...
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24 мая 15:40
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Из парков и скверов Волгограда массово изгоняют клещей 3
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24 мая 15:40
24 мая 14:52
24 мая 14:14
Из парков и скверов Волгограда массово изгоняют клещей 3
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