Из парков и скверов Волгограда массово изгоняют клещей









Масштабная обработка парков и скверов от клещей проводится на этой неделе в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", акарицидная обработка зеленых зон от паразитов идет во всех районах Волгограда, в том числе в центре города - на набережной, в городском саду, в скверах и других местах отдыха, где много зеленой растительности. О проведении работ горожан предупреждают объявления, расклеенные повсеместно на столбах и деревьях. Некоторые места и вовсе огорожены сигнальными лентами.

















По телефонам, указанным в объявлениях, информагентству сообщили, что акарицидную обработку лесопарковых зон в Волгограде и в Волжском проводит ООО "Нильс-Восток" из Самары в два этапа. Первый этап работ завершится 27 мая. Затем будет проведено энтомологическое исследование территории, по результатам которого станет известно, в какие сроки и в каком масштабе будет проведена повторная обработка парков и скверов от кровососущих паразитов.













В компании "Нильс-Восток" пояснили, что травят клещей ночью. В это время суток вход на обрабатываемую территорию строго запрещен. Днем посещать парки можно, но специалисты рекомендуют пока воздержаться от выгула домашних питомцев и отдыха на траве.



