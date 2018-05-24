В сельской школе Волгоградской области последний звонок прозвучал для единственного выпускника 11 класса





Вадим Соломин - единственный одиннадцатиклассник средней школы села Липовка Ольховского района. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня так же, как и для всех выпускников, для Вадима Соломина прозвучал последний звонок. В школе в его честь подготовили праздничную программу. А, чтобы на торжественной линейке единственному герою сегодняшнего дня не было одиноко, слова напутствия и пожелания удачной сдачи экзаменов он будет принимать вместе с четырьмя девятиклассниками. В Липовской школе накануне праздника подготовили церемонию передачи символического "Ключа знаний". По сценарию, во всех школах лучшие ученики 11-ых классов вручают его своим преемникам -- старшеклассникам. Но в Липовке вынуждены были внести коррективы в ритуал: в данном учебном заведении нет ни одного десятиклассника, а из сегодняшних девятиклассников никто не пожелал продолжить обучение в школе. Вадим будет вручать ключ знаний самым старшим из оставшихся в школе. В последний раз пронёс он сегодня первоклашку с колокольчиком по школьному двору, но кто продолжит эту славную традицию в сельской школе, пока тоже не известно.









Два года назад Вадим был единственным, кто не последовал примеру четверых своих одноклассников, которые приняли решение сказать родной школе: "Прощай". Сегодня они учатся в колледжах и техникумах. До заветного звона школьного колокольчика Вадим Соломин проходил обучение в режиме тет-а-тет с преподавателями. Выпускник признался, что ему немного грустно, что зрелищных "Алых парусов", классных гуляний в шумной компании одноклассников у него не будет. Но тут же заметил: " Да мне это и не надо. И к экзаменам надо готовится, собираюсь поступать в медицинский университет". Особых торжеств на выпускной тоже не намечалось. "Поблагодарили преподавателей, попили чаю с тортом - вот и весь праздник", - поделилась мама выпускника Татьяна Соломина.

Старожилы Липовки признаются, что с ностальгией вспоминают свое школьное детство. В советское время на заре перестройки в каждой парраллели было по два класса и в каждом - по 36 детей. В "урожайные" на детей годы Липовская школа переходила на обучение детей в две смены. Сегодня ситуация кардинально изменилась. в прошлом году было 5 выпускников-одиннадцатиклассников, в этом году -- один, в два последующих года в Липовке ЕГЭ сдавать будет некому.