







«МегаФон» запускает акцию на покупку смартфонов Samsung Galaxy J серии 2016 и 2017 годов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, приобретая до 30 июня 2018 года эти устройства, клиенты оператора могут получить до 6 месяцев связи на тарифном плане «Включайся! Общайся» в подарок.

В момент проведения акции участвующие в ней смартфоны Samsung J серии будут продаваться только в салонах «МегаФона» и интернет-магазине.

Samsung J5 2016 можно будет купить по цене 11 990 рублей в комплекте с 6 месяцами связи на тарифном плане «Включайся! Общайся».

Стоимость Samsung J3 2016 составит 8 990 рублей, Samsung J7 2016 - 13 990 рублей, Samsung J3 2017 - 11 990 рублей, Samsung J5 2017 - 14 990 рублей, Samsung J7 2017 - 16 990 рублей. При покупке смартфонов клиент получает 3 месяца общения на тарифе «Включайся! Общайся».

«Samsung Galaxy J серии - это удобные и современные смартфоны, которые хорошо подходят для использования мобильного интернета: долго держат заряд, поддерживают сеть LTE, а также VoLTE, оперативная память способна ускорить работу с вашими файлами и данными. Нашему клиенту мы предлагаем приобрести смартфоны со скидкой и сразу с тарифом «Включайся! Общайся», который основан именно на потребностях и предпочтениях в общении: клиент часто пишет в мессенджеры - в тарифе уже обнулен трафик на них, а также действует безлимитный трафик на популярные социальные сети и предоставляются пакеты минут на разговоры и пакет интернета», -прокомментировал Кирилл Шибанов, генеральный директор «МегаФон-Ритейл».

Подробности об акции можно посмотреть тут . Услуги связи предоставляются за счет скидки продавца на смартфон.



