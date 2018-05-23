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Происшествия
 24.05.2018 12:11

В Волгограде маленькая девочка попала в больницу после падения из окна

Ребенок пострадал сегодня при падении из окна в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ЧП случилось около 8:20 в доме №8 в Демократическом переулке. По имеющимся сведениям, пока ее мама была в туалете, девочка (возрастом 1 год и 10 месяцев) залезла на подоконник. Малышка оперлась на москитную сетку, но та не выдержала нагрузки и девочка упала с высоты второго этажа. При падении она получила сотрясение мозга и была госпитализирована. 

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Экономика 24.05.2018 11:38

Сады Придонья завершают реконструкцию на производстве Проект по реконструкции и модернизации перерабатывающих линий на заводе в Садах Придонья вступает в завершающую стадию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, планируется, что уже в этом году компания увеличит свои перерабатывающие мощности в два раза.  В конце прошлого года компания «Сады Придонья» подписала контракт с компанией Bucher Unipektin о поставке нового оборудования для переработки яблок и вишни на концентрированный соки и соки прямого отжима. В связи с этим в цехе №1 был произведен капитальный ремонт всего помещения. Цех обеспечили современными системами освещения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Причем все системы - это оптимизированные решения, с...
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Происшествия 24.05.2018 11:36

В сетевом магазине в центре Волгограда незаметно вскрыли банкомат Двоих мужчин разыскивают волгоградские полицейские по подозрению в хищении денег из банкомата. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, банковский терминал находился в помещении одного из сетевых магазинов,  расположенных на улице Советской. По данным следствия,  злоумышленники вскрыли устройство еще в понедельник, но пропажу средств  работники банка обнаружили лишь в среду.  Об  этом они и заявили в полицию. Приметы подозреваемых: - мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста, плотного  телосложения, волосы черные, носит бороду. Был одет в рубашку  светлого цвета, носит очки для зрения. - мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста, среднего телосложения, волосы...
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Общество 24.05.2018 11:34

Партию деликатесных сыров, произведенных в санкционных странах, отправили на сжигание. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, запрещенный для реализации на территории России товар был обнаружен на одной из ярмарок в Дзержинском районе Волгограда. У продавцов забрали более 14 килограмма сыра «Дорблю», более 1 килограмма сыра «Брю», около 1,5 килограмма сыра «Камамбер», произведенных в Германии, а также около полукилограмма сыра «Ольтермани» производства Финляндии.  Партия деликатесса была уничтожена термическим способом - методом сжигания - на территории специализированного предприятия. 
Прочитана: 751 раз
Общество 24.05.2018 11:27

Уголовным делом обернулся  для директора фирмы,  занимающейся производством металлоконструкций и изделий из металлопрофиля,  зарплатный долг перед сотрудницей. Как сообщила  ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, с февраля по апрель прошлого года подозреваемый не платил зарплату главному бухгалтеру фирмы. Долг перед сотрудницей превысил 20 тысяч рублей. При этом прокурорская проверка показала,что деньги у организации были. Женщина получила свои деньги лишь после вмешательства следственных органов. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства преступления. 
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Экономика 24.05.2018 11:13

Китайский автопром: не надо боятьсяПродукция из Поднебесной прочно вошла в наш обиход. Китай сейчас производит абсолютно все: от пластиковой одноразовой посуды до современного машиностроительного оборудования или смартфона. Это не могло не затронуть и автомобильную отрасль. Уже более 20 лет на российском рынке представлено большое количество китайских марок. У наших автомобилистов к ним разное отношение. Что стоит за автомобилями Chery, которые уже более 10 лет присутствуют на нашем рынке, рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Автомастер», официальном дилере Chery. Chery  – крупная, динамично развивающаяся автомобильная компания За период своего существования китайская компания Chery очень быстро стала одним...
Прочитана: 506 раз
Борьба с коррупцией 24.05.2018 10:56

Замглавы администрации Волгограда по транспорту – самый богатый чиновник в регионе Самым богатым по доходам за 2017 год в Волгоградской области чиновником оказался заместитель главы администрации города-героя Сергей Разумный. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте мэрии.  Его совокупный заработок за минувший год составил 31 млн рублей. Однако радетели за сохранность городского бюджета могут выдохнуть – на муниципальную службу Разумный заступил только в конце октября 2017 года. До этого он несколько лет занимался бизнесом, ранее - работал в столичном «Мострансавто». Разумный - майор запаса, служил ранее в военной части на острове Зеленый в Волжском, позже трудился на автобусном предприятии «Волжанин». В администрации города...
Прочитана: 5702 раз
Борьба с коррупцией 24.05.2018 10:28

Доходы главы администрации Волгограда за 2017 год сократились в семь раз С 10,6 млн рублей до 1,5 млн рублей упали доходы главы администрации Волгограда. Об этом сообщает ИА «Выста 102» со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте мэрии. Супруга Виталия Лихачева,  напротив,  показала внушительную прибавку в своих доходах  с 16,9 млн до 21,8 млн рублей. Рост доходов жены сити-менеджера обусловлен, в том числе, продажей объектов собственности.  В имущественном комплексе четы Лихачевых за прошлый год произошли заметные перемены. Так, из пяти объектов недвижимости осталось только три – садовый участок (24 сотки), дачный дом (234 кв.м) и квартира в общедолевой собственности (83 кв.м). Еще один земельный участок, одним из совладельцев которых...
Прочитана: 919 раз
Борьба с коррупцией 24.05.2018 09:57

Главный антимонопольщик Волгоградской области показал свои скромные доходы Довольно скромный заработок в 2017 году на фоне местных чиновников, депутатов показал руководитель УФАС по Волгоградской области Роман Лучников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах, в минувшем году он получил 1,1 млн рублей - практически столько же, как и годом ранее. Областные парламентарии, замещающие госдолжности в региональном заксобрании, для сравнения, получают не менее 2,5 млн рублей.  Лучников является собственником однушки площадью 26 квадратных метров и одним из трех совладельцев квартиры в 64 квадрата. В его пользовании при этом находится квартира площадью 135 квадратных метров. Супруги и несовершеннолетних детей, судя по декларации, у главного...
Прочитана: 1496 раз
Расследования 24.05.2018 09:39

В Волжском полицейские вынесли из магазина одежды на 3,5 миллиона рублей Полицейские выявили факт незаконного оборота немаркированной продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники  Управления МВД России по г. Волжскому совместно с коллегами из регионального УФСБ обнаружили в одном из магазинов партию одежды, которая реализовывалась без каких-либо документов, подтверждающих ее качество. На этикетках не были указаны ни страна изготовителя товаров, ни состав тканей. В общей сложности из магазина изъяты свыше 2 тысяч наименований одежды на общую сумму почти 3,5 миллиона рублей. В отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя следователями Управления МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного...
Прочитана: 1194 раз
Экономика 24.05.2018 08:52

Петербургский международный экономический форум, который открывается сегодня в северной столице России, станет одним из самых масштабных за всю историю его проведения. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В его работе примут участие 15 тысяч человек, в прошлом году было 14 тысяч. На форуме представлено около 1,5 тысячи российских и иностранных компаний. Всего из 72 государств.  Гостями форума стали главы государств и политики — президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, главы государств из Молдавии, Республики Сербской, Южной Осетии, ЦАР, премьер-министр Сомали и вице-премьеры Армении, Белоруссии, Ливии, Вьетнама, Люксембурга, Казахстана, Узбекистана,...
Прочитана: 1873 раз
Происшествия 24.05.2018 08:51

Навстречу смерти: В Волгограде в лобовом столкновении двух автомобилей погиб человек, пятеро пострадали Жертвой страшной аварии, произошедшей накануне в Волгограде, стал житель Елани Волгоградской области, еще пять человек с переломами и другими травмами доставлены в отделение скорой медицинской помощи больницы №25. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, иномарка «Тойота Камри» под управлением 48-летнего жителя Елани, двигаясь по дороге Гумрак-Москва-Волгоград,  на 2-м километре вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем «Вольво S60», за рулем которой находился 44-летний житель Волгограда. В результате ДТП пострадали водители двух машин, женщина, которая находилась в «Вольво S60», двое пассажиров  «Тойоты Камри». 52-летний пассажир «Тойоты Камри» скончался в карете скорой помощи.  ...
Прочитана: 2363 раз
Происшествия 24.05.2018 04:12 (Обновлено: 24.05.2018 09:57)

Тело утонувшего рыбака из Волгограда было найдено в Дубовском районе недалеко от места впадения реки Пичуги в Волгу. Как рассказал ИА “Высота 102” сын погибшего, его 63-летний отец один уехал на рыбалку  рано утром 1 апреля. Он оставил свою машину у поселка Приморск Быковского района. На лед Волгоградского водохранилища мужчина, ходить которому было тяжело из-за состояния здоровья, выехал на “мотособаке” - мотобуксировщике с небольшим прицепом.   “Мы созванивались с отцом днем, и он сказал, что собирается вскоре возвращаться домой. Больше связи с ним не было,” - рассказывает сын погибшего. В тот же вечер  Денис с коллегой отца, с которым тот обычно...
Прочитана: 3107 раз
Здравоохранение 23.05.2018 20:13

Волгоградское УФАС разъяснило, почему против закупки оборудования для онкобольных в лизинг Заказчик оборудования для областного онкодиспансера выбрал неправильную форму закупки, которая противоречит законодательству. Такой позиции придерживается УФАС по Волгоградской области, сообщил ИА «Высота 102» его представитель - начальник отдела контроля государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы Руслан Литвинов. Ранее ведомство выдало предписание отменить итоги аукциона по приобретению  в лизинг дорогостоящих аппаратов для лечения раковых больных. Общая стоимость госзаказа для онкодиспансера составила порядка 600 млн рублей. Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что арбитражный суд региона приступил к рассмотрению  спора между ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» (заказчик) и УФАС по региону....
Прочитана: 6627 раз
Аналитика 23.05.2018 20:08

Смотрите сегодня в программе: у губернатора Волгоградской области снова появился повод радостно сказать: «Мечты сбываются!». Расплескалась синева: у Волгоградской городской думы есть перспектива стать политически стерильной от оппозиции. Приговор убийце ребенка: в областном суде поставили точку в деле о страшной гибели  пятилетней девочки из Калача-на-Дону. ГК «Чистый город» делает ставку на чудо - мусоровозы: новая техника прибыла в Волгоград. Информационные выпуски ИА «Высота...
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Общество 23.05.2018 18:18

Ушел из жизни Александр Патрин Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» выражает соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам Александра Михайловича Патрина. 22 мая, незадолго до своего 70-летия, ушел из жизни талантливый менеджер, истинный профессионал и очень светлый человек Александр Патрин.  Много плодотворных лет он отдал работе в  ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт». С 2005 по 2008 год в качестве заместителя генерального директора Общества нес ответственность за эффективность деятельности предприятия и благополучие большого коллектива. Заслуги Александра Михайловича были отмечены почетным званием «Заслуженный работник Минтопэнерго». Коллеги и друзья всегда будут помнить его, как чуткого руководителя, надежного товарища, разностороннего и интересного человека, воспитавшего целую плеяду профессионалов и талантливых руководителей. Прощание...
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Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
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