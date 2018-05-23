Сады Придонья завершают реконструкцию на производстве









Проект по реконструкции и модернизации перерабатывающих линий на заводе в Садах Придонья вступает в завершающую стадию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, планируется, что уже в этом году компания увеличит свои перерабатывающие мощности в два раза.

В конце прошлого года компания «Сады Придонья» подписала контракт с компанией Bucher Unipektin о поставке нового оборудования для переработки яблок и вишни на концентрированный соки и соки прямого отжима. В связи с этим в цехе №1 был произведен капитальный ремонт всего помещения. Цех обеспечили современными системами освещения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Причем все системы - это оптимизированные решения, с применением новых материалов и технологий. Монтаж самого оборудования начался в 20-х числах марта. По словам вице-президента по производству компании «Сады Придонья» Ивана Самохина, давний партнер Садов Придонья - компания Bucher Unipektin выполнили все договоренности.

«Швейцарцы особенно отличаются среди всех наших поставщиков своей надежностью и пунктуальностью, - подмечает вице-президент по производству. - Bucher Unipektin - это самая ответственная компания с точки зрения исполнения сроков, своих обязательств. Как и последние наши проекты, монтаж оборудования выполнялся на условиях шеф-монтажа».

Полностью смонтированы секция приемки, дробления и прессования. Особого внимания заслуживает приемка яблок, которая теперь находится на 3-х метровой высоте. Плюсов от такого решения много: освобождается больше пространства в производственных помещениях, оптимизируются процессы, связанные с сортировкой и выбраковкой некондиционных плодов.

Кроме этого, установлены мощные гидравлические прессы, две ультрафильтрации, одна из которых является на сегодняшний день самой большой в мире моделью Bucher Unipektin. Она осветляет 15 тонн вишневого сока в час или более 30 тонн в час яблочного сока.

«Уже в этом сезоне три пресса смогут перерабатывать до 750 тонн яблок в сутки и 200 тонн вишни в сутки, - говорит Иван Самохин. - Мы готовимся к очень серьезной и большой вишневой программе. Поэтому наша задача - обеспечить параллельные процессы переработки и вишни и яблок. Причем возможности будут позволять производить, к примеру, одновременно яблочный и вишневый соки прямого отжима, либо яблочный сок прямого отжима и вишневый концентрированный сок, и наоборот».

Окончание всех монтажных работ запланировано на 1 июня. После этого специалисты приступят к пуско-наладке и проверят оборудование на воде. К 10 июня у производства должна быть полная боеготовность для приемки первой вишни.



