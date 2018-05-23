В сетевом магазине в центре Волгограда незаметно вскрыли банкомат





Двоих мужчин разыскивают волгоградские полицейские по подозрению в хищении денег из банкомата. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, банковский терминал находился в помещении одного из сетевых магазинов, расположенных на улице Советской. По данным следствия, злоумышленники вскрыли устройство еще в понедельник, но пропажу средств работники банка обнаружили лишь в среду. Об этом они и заявили в полицию.

Приметы подозреваемых:

- мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы черные, носит бороду. Был одет в рубашку светлого цвета, носит очки для зрения.

- мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста, среднего телосложения, волосы темные. Был одет в батник темного цвета, при себе имел портфель темного цвета.

Всех, кто располагает информацией о преступлении или знает ,где находятся сейчас подозреваемые, полиция просит об этом сообщить:

- в отделение полиции №4 (Центральный район) Управления МВД России по г. Волгограду по тел. 33-24-94;

- в дежурную часть Управления МВД России по г. Волгограду - тел. 93-01-11 или 02.

Конфиденциальность сведений гарантируется.



