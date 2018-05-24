



В ООО «УК Ворошиловского района», наконец, сподвигнулись на уборку крыши, которая была завалена шифером и битыми кирпичами в течение более двух лет после так называемого «ремонта». Как рассказали жители дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе, приезд рабочих и техники во двор дома после публикации на сайте ИА «Высота 102» люди восприняли как сенсацию. «Все время, которое прошло после того, как якобы нам отремонтировали крышу, там оставались груды строительных материалов, а также раскрошенный кирпич от разрушенных дымоходов. Мало того, что крыша как текла, так и течет до сих пор, так еще сверху во двор постоянно падали куски шифера. Однако на наши просьбы, а потом и требования очистить крышу от опасного мусора в УК не реагировали. Надо было дождаться, когда журналисты рассказали об этом безобразии?, - вопрошают люди.









Между тем, осенью прошлого года один из свалившихся во дворе кусков стройматериалов повредил припаркованный во дворе дома автомобиль волгоградца Владимира Захарова. В настоящий момент в Ворошиловском районном суде Волгограда идет процесс по иску владельца авто к ООО «УК Ворошиловского района». Житель дома требует возместить нанесенный ему материальный и моральный ущерб. Однако представители управляющей компании предоставили в суд акт осмотра крыши от 18 апреля этого года, в котором белым по-черному говорится: «…На момент осмотра нарушений в целостности шиферного покрытия кровли не наблюдается». Как могли коммунальщики не заметить горы хлама на крыше, совершенно непонятно. Тем не менее этот документ теперь приобщен к материалам дела и, в случае, если судью заинтересуют расхождения в предоставленных документах и кадрах видео- и фотосъемки состояния крыши, представителям УК придется объясниться.

Удивительно, но, если по версии коммунальщиков с крышей дома №16 по ул. Ким все было в порядке, то зачем же они после публикации на «Высоте 102» вдруг в срочном порядке стали освобождать кровлю от опасного хлама? А ведь, судя по сделанным жителями снимкам, строительных отходов с кровли было выгружено прилично. Надеемся, суд также примет эту информацию во внимание.



