Китайский автопром: не надо бояться

Продукция из Поднебесной прочно вошла в наш обиход. Китай сейчас производит абсолютно все: от пластиковой одноразовой посуды до современного машиностроительного оборудования или смартфона. Это не могло не затронуть и автомобильную отрасль. Уже более 20 лет на российском рынке представлено большое количество китайских марок. У наших автомобилистов к ним разное отношение. Что стоит за автомобилями Chery, которые уже более 10 лет присутствуют на нашем рынке, рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Автомастер», официальном дилере Chery.













Chery – крупная, динамично развивающаяся автомобильная компания

За период своего существования китайская компания Chery очень быстро стала одним из крупнейших автопроизводителей на мировом рынке. Согласно статистике Международной Организации Производителей Автомобилей (OICA), Chery занимает 27-е место в мировой автомобильной индустрии. В состав компании входят 6 автомобильных заводов и 11 сборочных производств по всему миру.Chery Automobile Co. Ltd стала первой компанией из Китая, автомобили которой начали продаваться на экспорт.

Ежегодно на заводах компании Chery, расположенных в разных частях света, выпускают:

• 650 000 автомобилей;

• 650 000 двигателей;

• 400 000 комплектов трансмиссии.

Продукция Chery экспортируется в более чем 60 стран и регионов мира.





Награды и достижения компании Chery













На 18-ой ежегодной премии «Автомобиль года в России», где более 1 млн. человек в течение трех месяцев выбирают лучшие автомобили в 23 классах и 4 номинациях, в разделе «Самый узнаваемый китайский бренд» победила марка Chery. Эта номинация вручается с 2015 года и за все это время бренд Chery получает эту награду уже в 3-ий раз.

Высокую оценку деятельность компании Chery получила со стороны профессионального автомобильного сообщества в России. В апреле 2018 года на 6-ой Конвенции российских автомобильных дилеров проходила ежегодная церемония награждения лучших автопроизводителей по мнению дилерской сети – DSI 2018. Победителем стала китайская компании Chery, обойдя чешский бренд ŠKODA (второе место) и японский Mitsubishi (третье место).













АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» - одна из самых динамично развивающихся китайских компаний, которые действуют на территории нашей страны. На сегодня уже открыто 89 официальных автосалонов по продаже и обслуживанию автомобилей, а также в стадии подписания находятся договора с партнерами в Великом Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ижевске и Ставрополе.

Достижения и награды концерна Chery подтверждаются положительной статистикой продаж автомобилей марки в России.





Динамика продаж автомобилей Chery

Кроссоверы Chery на нашем рынке пользуются успехом среди отечественных владельцев. По данным ведущего отраслевого аналитического агентства «Автостат» за 2017 год было реализовано 5 905 машин этой марки, что на 24% больше чем в предыдущем. Активный спрос на автомобили Chery продолжился и в этом году. По данным пресс-центра компании только за первый квартал 2018 года объем продаж через сеть официальных дилеров вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Chery Tiggo 3 – абсолютный лидер среди модельного ряда компании, за первый квартал было продано 749 новых машин, что составило 100% роста к первому кварталу 2016 года.





Оценка кроссоверов Chery вторичным рынком

Востребованность кроссоверов Chery среди рядовых автовладельцев подтверждает ситуация на рынке подержанных авто. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», за 11 месяцев 2017 года было реализовано 67,5 тысячи легковых китайских автомобилей с пробегом. Почти каждый третий перепроданный в нашей стране китайский автомобиль носит эмблему Chery.

Эксперты проекта «Правильная цена» и компании «Автостат ИНФО» составили рейтинг «Остаточной стоимости автомобиля». В расчетах использовались данные по трехлетним автомобилям, которые в настоящее время продаются у нас на вторичном рынке.

Индекс остаточной стоимости кроссовера Chery Tiggo 5 составил 83.3%, с таким показателем автомобиль оказался в рейтинге выше кроссоверов европейских, японских, американских и корейских производителей. Ближе всех к нему разместились автомобили Ford Kuga (83.2%) и Nissan Juke (83%). Далее следуют SsangYong Actyon (81.6%), Nissan X-Trail (81.1%), Ford EcoSport (80%), Citroen C4 Aircross (78.4%), Volkswagen Tiguan (78.1%), Mitsubishi Outlander (78%).





Сотрудничество и партнерство с ведущими брендами в автомобильной отрасли









Создание современного автомобиля невозможно без использования передового опыта ведущих фирм в автомобильной отрасли. Руководство Chery уделяет особое внимание партнерским проектам:

• Для создания кроссоверов Chery Tiggo пригласили европейскую команду дизайнеров во главе с Джеймсом Хоупом, успевшим до этого поработать у крупных мировых автогигантов: DaimlerChrysler, Ford и General Motors.

• Доработка ходовой части своих автомобилей происходит в партнерстве со специалистами компании Lotus (Британия), производящей современные спорткары.

• Для Chery Tiggo 5 шасси адаптировали к разным дорожным условиям специалисты немецкой компанией Bentler.





г. Волгоград, ул. Новодвинская, 31 или по телефону (8442) 26-47-47 Записаться на тест-драйв и самому проверить достоинства всех кроссоверов Chery можно в официальном дилерском центре ООО «Автомастер» компании «Волга-Раст» по адресуили по телефону



