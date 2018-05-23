Замглавы администрации Волгограда по транспорту – самый богатый чиновник в регионе





Самым богатым по доходам за 2017 год в Волгоградской области чиновником оказался заместитель главы администрации города-героя Сергей Разумный. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте мэрии. Его совокупный заработок за минувший год составил 31 млн рублей. Однако радетели за сохранность городского бюджета могут выдохнуть – на муниципальную службу Разумный заступил только в конце октября 2017 года. До этого он несколько лет занимался бизнесом, ранее - работал в столичном «Мострансавто». Разумный - майор запаса, служил ранее в военной части на острове Зеленый в Волжском, позже трудился на автобусном предприятии «Волжанин». В администрации города он курирует транспортную сферу.

Перечень владений Сергея Разумного можно назвать крайне любопытным и разнообразным. Он владеет шестью земельными участками, один из которых находится на Кипре. На греческом острове у чиновника также имеется собственный дом площадью 140 квадратных метров и бассейн. На родине у Сергея Разумного - пять земельных участков, две квартиры, два гаража, лодочный ангар, два эллинга для хранения катеров, два нежилых помещения. Из транспортных средств в его собственности – четыре машины, в том числе - две BMW, две моторные лодки и автоприцеп. Супруга вице-мэра заработала в прошлом году чуть более 2 млн рублей, но список ее имущества тоже впечатляет. Здесь и земельные участки, и дома, и административные здания, и даже коммунальные объекты (теплопункт, узел связи, склад, водопровод, канализация, тепловые и электрические сети).

Для сравнения, в администрации Волгоградской области самый большой доход в 2017 году задеркларировал вице-губернатор-председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков (9 млн рублей), у его супруги – 16 млн. Тем не менее, абсолютный рекорд по сумме заработка замглавы администрации Волгограда не побил. Рядовой депутат Волгоградской облдумы, бизнесмен Владимир Осьмаков, работающий в парламенте на непостоянной основе, получил в прошлом году 80 млн рублей.



