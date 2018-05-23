



С 10,6 млн рублей до 1,5 млн рублей упали доходы главы администрации Волгограда. Об этом сообщает ИА «Выста 102» со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте мэрии. Супруга Виталия Лихачева, напротив, показала внушительную прибавку в своих доходах с 16,9 млн до 21,8 млн рублей. Рост доходов жены сити-менеджера обусловлен, в том числе, продажей объектов собственности.

В имущественном комплексе четы Лихачевых за прошлый год произошли заметные перемены. Так, из пяти объектов недвижимости осталось только три – садовый участок (24 сотки), дачный дом (234 кв.м) и квартира в общедолевой собственности (83 кв.м). Еще один земельный участок, одним из совладельцев которых был Лихачев, выбыл из перечня имущества, другой – здание магазина – теперь значися в декларации его супруги. Движимое имущества главы администрации города осталось без движения. По-прежнему, Лихачев не изменяет своему мотоциклу «BMW», владеет моторной лодкой и автоприцепом.

У жены Виталия Лихачева в списке имущества также произошли заметные перемены. Так, она приобрела долю в земельном участке (17 соток), долю в квартире (83,5 кв.м) и стала полноправной хозяйкой еще одной квартиры (127 кв.м). Итого в перечне ее имущества – семь объектов, среди которых еще два земельных участка, встроенное помещение и здание магазина.



